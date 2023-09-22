Киченок и Фридзам не смогли пробиться во второй финал подряд
Надежда и Анна-Лена уступили китайскому дуэту в Гуанчжоу
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на турнире WTA 250 в Гуанчжоу в парном разряде.
В матче 1/2 финала украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии проиграла китайскому тандему Го Ханьюй / Цзян Синьюй.
Гуанчжоу. 1/2 финала парного разряда
Надежда Киченок / Анна-Лена Фридзам – Го Ханьюй / Цзян Синьюй – 4:6, 6:4, 13-15
В финале китаянки сразятся против японского дуэта Эри Ходзуми / Макото Ниномия.
Отметим, что Киченок и Фридзам до этого выиграли шесть матчей подряд, став победительницами турнира в Осаке.
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