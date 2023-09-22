Киченок и Фридзам не смогли пробиться во второй финал подряд

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на турнире WTA 250 в Гуанчжоу в парном разряде.

В матче 1/2 финала украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии проиграла китайскому тандему Го Ханьюй / Цзян Синьюй.

Гуанчжоу. 1/2 финала парного разряда

Надежда Киченок / Анна-Лена Фридзам – Го Ханьюй / Цзян Синьюй – 4:6, 6:4, 13-15

В финале китаянки сразятся против японского дуэта Эри Ходзуми / Макото Ниномия.

Отметим, что Киченок и Фридзам до этого выиграли шесть матчей подряд, став победительницами турнира в Осаке.