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WTA
22 сентября 2023, 13:02 | Обновлено 22 сентября 2023, 13:05
197
0

Киченок и Фридзам не смогли пробиться во второй финал подряд

Надежда и Анна-Лена уступили китайскому дуэту в Гуанчжоу

22 сентября 2023, 13:02 | Обновлено 22 сентября 2023, 13:05
197
0
Киченок и Фридзам не смогли пробиться во второй финал подряд
WTA. Надежда Киченок и Анна-Лена Фридзам

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на турнире WTA 250 в Гуанчжоу в парном разряде.

В матче 1/2 финала украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии проиграла китайскому тандему Го Ханьюй / Цзян Синьюй.

Гуанчжоу. 1/2 финала парного разряда
Надежда Киченок / Анна-Лена Фридзам – Го Ханьюй / Цзян Синьюй – 4:6, 6:4, 13-15

В финале китаянки сразятся против японского дуэта Эри Ходзуми / Макото Ниномия.

Отметим, что Киченок и Фридзам до этого выиграли шесть матчей подряд, став победительницами турнира в Осаке.

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Надежда Киченок WTA Гуанчжоу Анна-Лена Фридзам смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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