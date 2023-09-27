Полесье – Днепр-1. Пихаленок и Леднев выйдут в основе

Сегодня, 28 сентября «Полесье» в матче 1/8 финала Кубка Украины в Житомире примет «Днепр-1». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Полесье»: Бойко, Гитченко, Чоботенко, Шаповал, Кравченко, Крушинский, Огиря, Козак, Янаков, Мустафаев, Ариэлсон

«Днепр-1»: Волынец, Кравец, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бабенко, Рубчинский, Леднев, Пихаленок, Когут, Гуцуляк