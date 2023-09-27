Кубок Украины27 сентября 2023, 14:14 |
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Полесье – Днепр-1. Пихаленок и Леднев выйдут в основе
Стали известны составы команд
27 сентября 2023, 14:14 |
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Сегодня, 28 сентября «Полесье» в матче 1/8 финала Кубка Украины в Житомире примет «Днепр-1». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Полесье»: Бойко, Гитченко, Чоботенко, Шаповал, Кравченко, Крушинский, Огиря, Козак, Янаков, Мустафаев, Ариэлсон
«Днепр-1»: Волынец, Кравец, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бабенко, Рубчинский, Леднев, Пихаленок, Когут, Гуцуляк
Наша «зграя» на матч з Дніпром-1 🐺#ПоліссяДніпро1 #VBETКубокУкраїни pic.twitter.com/DmXZmlLDxL— ФК «Полісся» Житомир (@fcpolissya) September 27, 2023
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