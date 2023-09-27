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Кубок Украины
27 сентября 2023, 14:14 |
301
1

Полесье – Днепр-1. Пихаленок и Леднев выйдут в основе

Стали известны составы команд

27 сентября 2023, 14:14 |
301
1
Полесье – Днепр-1. Пихаленок и Леднев выйдут в основе

Сегодня, 28 сентября «Полесье» в матче 1/8 финала Кубка Украины в Житомире примет «Днепр-1». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Полесье»: Бойко, Гитченко, Чоботенко, Шаповал, Кравченко, Крушинский, Огиря, Козак, Янаков, Мустафаев, Ариэлсон

«Днепр-1»: Волынец, Кравец, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бабенко, Рубчинский, Леднев, Пихаленок, Когут, Гуцуляк

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Полесье Житомир Днепр-1 Полесье - Днепр-1 Кубок Украины по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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Николай Ханенко
Дніпру торба
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