Итальянский топ-клуб нацелился на Санчо

Конфликт вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо с главным тренером команды Эриком тен Хагом может привести к уходу игрока уже в январское трансферное окно.

По информации СМИ, за ситуацией пристально следит римская «Рома». Итальянский клуб попытается подписать 23-летнего вингера сборной Англии в январе.

В нынешнем сезоне Санчо успел принять участие в трех матчах АПЛ за «Манчестер Юнайтед», и суммарно провел на поле 76 минут. Ранее уже сообщалось о том, что игроком интересуется «Барселона».