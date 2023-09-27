Италия27 сентября 2023, 13:59 |
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Итальянский топ-клуб нацелился на Санчо
Вингер «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в «Роме»
27 сентября 2023, 13:59 |
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Конфликт вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо с главным тренером команды Эриком тен Хагом может привести к уходу игрока уже в январское трансферное окно.
По информации СМИ, за ситуацией пристально следит римская «Рома». Итальянский клуб попытается подписать 23-летнего вингера сборной Англии в январе.
В нынешнем сезоне Санчо успел принять участие в трех матчах АПЛ за «Манчестер Юнайтед», и суммарно провел на поле 76 минут. Ранее уже сообщалось о том, что игроком интересуется «Барселона».
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