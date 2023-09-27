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  4. Итальянский топ-клуб нацелился на Санчо
Италия
27 сентября 2023, 13:59 |
284
0

Итальянский топ-клуб нацелился на Санчо

Вингер «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в «Роме»

27 сентября 2023, 13:59 |
284
0
Итальянский топ-клуб нацелился на Санчо
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Конфликт вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо с главным тренером команды Эриком тен Хагом может привести к уходу игрока уже в январское трансферное окно.

По информации СМИ, за ситуацией пристально следит римская «Рома». Итальянский клуб попытается подписать 23-летнего вингера сборной Англии в январе.

В нынешнем сезоне Санчо успел принять участие в трех матчах АПЛ за «Манчестер Юнайтед», и суммарно провел на поле 76 минут. Ранее уже сообщалось о том, что игроком интересуется «Барселона».

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Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед Рома Рим трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Источник Twitter
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