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Англия
17 сентября 2023, 11:44 |
884
0

Барселона внимательно следит за бунтарем из Манчестер Юнайтед

Джейдон Санчо может оказаться в столице Каталонии

17 сентября 2023, 11:44 |
884
0
Барселона внимательно следит за бунтарем из Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Каталонская «Барселона» очень внимательно следит за ситуацией Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед», сообщает издание Sport.es.

Каталонский клуб может взять англичанина в аренду в январе и использовать его на позиции левого вингера, ведь там у «Барселоны» есть дефицит игроков.

Напомним, ранее Джейдон Санчо был отстранен от «Манчестер Юнайтед».

23-летний англичанин одинаково качественно играет на обоих флангах атаки, но большую часть матчей провел именно слева. На позиции левого вингера у него 134 игры, 47 голов и 38 ассистов.

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Источник Sport.es
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