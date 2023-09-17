Барселона внимательно следит за бунтарем из Манчестер Юнайтед

Каталонская «Барселона» очень внимательно следит за ситуацией Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед», сообщает издание Sport.es.

Каталонский клуб может взять англичанина в аренду в январе и использовать его на позиции левого вингера, ведь там у «Барселоны» есть дефицит игроков.

Напомним, ранее Джейдон Санчо был отстранен от «Манчестер Юнайтед».

23-летний англичанин одинаково качественно играет на обоих флангах атаки, но большую часть матчей провел именно слева. На позиции левого вингера у него 134 игры, 47 голов и 38 ассистов.