Барселона внимательно следит за бунтарем из Манчестер Юнайтед
Джейдон Санчо может оказаться в столице Каталонии
Каталонская «Барселона» очень внимательно следит за ситуацией Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед», сообщает издание Sport.es.
Каталонский клуб может взять англичанина в аренду в январе и использовать его на позиции левого вингера, ведь там у «Барселоны» есть дефицит игроков.
Напомним, ранее Джейдон Санчо был отстранен от «Манчестер Юнайтед».
23-летний англичанин одинаково качественно играет на обоих флангах атаки, но большую часть матчей провел именно слева. На позиции левого вингера у него 134 игры, 47 голов и 38 ассистов.
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