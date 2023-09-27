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  4. Денис ЯНАКОВ: «Надо доказать, что поражение Днепру-1 было случайностью»
Кубок Украины
27 сентября 2023, 13:59 |
173
0

Денис ЯНАКОВ: «Надо доказать, что поражение Днепру-1 было случайностью»

Нападающий «Полесья» поделился ожиданиями от игры с «Днепром-1»

27 сентября 2023, 13:59 |
173
0
Денис ЯНАКОВ: «Надо доказать, что поражение Днепру-1 было случайностью»
ФК Полесье. Денис Янаков

Нападающий житомирского «Полесья» Денис Янаков поделился ожиданиями от кубковой игры с «Днепром-1»:

«Готовимся в хорошем настроении. Будем играть с достаточно хорошим соперником. Одну игру проиграли в чемпионате и нам нужно доказать, что это была случайность. Для нас Кубок важен и мы будем играть на результат.

Все знают, что «Днепр-1» в прошлом сезоне занял второе место. Что о них можно сказать? Достаточно сильная команда, имеют хороших футболистов, пришел новый тренер. Сейчас они выиграли игру в чемпионате, думаю, они тоже в хорошем настроении. Поэтому, я думаю, что игра будет очень хорошей.

Конечно, то, что соревнования проходят на выбывание – это даже интереснее, потому что есть одна игра. Надо выходить и оставлять все на поле, потому что второго шанса не будет. Сейчас мы готовимся в стандартном режиме, в хорошем настроении. Поэтому приглашаю всех поддержать нас. На самом деле, разницы в подготовке к кубковым матчам нет, потому что каждая игра – важна для нас. Даже несмотря на график через три на четвертый – это лучше, потому что каждый футболист подтвердит, что играть – намного лучше».

Напомним, матч «Полесье» – «Днепр-1» состоится уже сегодня, 27 сентября в 15:00.

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Денис Янаков Полесье Житомир Полесье - Днепр-1 Кубок Украины по футболу
Источник Sport.ua
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