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27 сентября 2023, 13:20 | Обновлено 27 сентября 2023, 13:21
443
0

Александр АЛИЕВ: «Состояние Милевского стабилизируется»

Экс-игрок «Динамо» – о состоянии своего друга

27 сентября 2023, 13:20 | Обновлено 27 сентября 2023, 13:21
443
0
Александр АЛИЕВ: «Состояние Милевского стабилизируется»
ФК Динамо Киев. Александр Алиев

Бывший полузащитник «Динамо» Киев Александр Алиев, который несколько дней назад сообщил о том, что Артем Милевский находится в больнице, в себя в сториз в Инстаграме рассказал о состоянии своего друга:

«Всем привет. Только что был у Артема. Его состояние стабилизируется, все более-менее. Но, конечно, впереди еще длительный процесс реабилитации. Но ничего, кентяра справится, он молодец», – сказал Алиев.

Напомним, лечение Милевского, по словам самого Алиева, оплачивает президент «Динамо» Киев Игорь Суркис.

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Александр Алиев Артем Милевский Instagram
Источник Instagram
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