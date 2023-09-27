Александр АЛИЕВ: «Состояние Милевского стабилизируется»
Экс-игрок «Динамо» – о состоянии своего друга
Бывший полузащитник «Динамо» Киев Александр Алиев, который несколько дней назад сообщил о том, что Артем Милевский находится в больнице, в себя в сториз в Инстаграме рассказал о состоянии своего друга:
«Всем привет. Только что был у Артема. Его состояние стабилизируется, все более-менее. Но, конечно, впереди еще длительный процесс реабилитации. Но ничего, кентяра справится, он молодец», – сказал Алиев.
Напомним, лечение Милевского, по словам самого Алиева, оплачивает президент «Динамо» Киев Игорь Суркис.
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