Александр АЛИЕВ: «Состояние Милевского стабилизируется»

Бывший полузащитник «Динамо» Киев Александр Алиев, который несколько дней назад сообщил о том, что Артем Милевский находится в больнице, в себя в сториз в Инстаграме рассказал о состоянии своего друга:

«Всем привет. Только что был у Артема. Его состояние стабилизируется, все более-менее. Но, конечно, впереди еще длительный процесс реабилитации. Но ничего, кентяра справится, он молодец», – сказал Алиев.

Напомним, лечение Милевского, по словам самого Алиева, оплачивает президент «Динамо» Киев Игорь Суркис.