Богдан КОГУТ: «Шахтеру пошли на пользу замены»
Голкипер «Вереса» – о матче Кубка Украины
В поединке 1/8 финала Кубка Украины футболисты «Вереса» уступили дома «Шахтеру» – 0:3.
В разговоре с корреспондентом Sport.ua вратарь ровенчан Богдан Когут рассказал, что помешало хозяевам достичь положительного результата:
– До перерыва «Верес» продемонстрировал футбол хорошего качества. Практически безошибочно действовала наша защита и гости лишь эпизодически создавали проблемы. Вот если бы удалось «Вересу» реализовать свои голевые моменты.
– После перерыва у вас что-то пошло не так.
– Действительно, второй тайм в исполнении «Вереса» получился смазанным. «Горнякам» пошли на пользу замены: с появлением Александра Зубкова и Даниила Сикана гости прибавили в скорости, в разнообразии наступательных операций. Хозяева начали не успевать перекрывать уязвимые места в оборонительных редутах. Следует отдать должное дончанам, которые заслуженно завоевали путевку в четвертьфинал.
– И все же, почему по твоему мнению, «Верес» вчера провел два разных тайма?
– Сложно дать исчерпывающий ответ. Возможно, сказалась усталость после тяжелых последних поединков в УПЛ. Что-то конкретнее можно будет сказать после анализа противостояния с «Шахтером». Конечно, желательно сделать правильные выводы из неудачи, ведь впереди у нас важные матчи в Премьер-лиге с «ЛНЗ» и «Днепром-1».
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