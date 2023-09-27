Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси рассказал, почему не любит, когда его называют Богом
Major League Soccer
27 сентября 2023, 11:57 |
593
1

Месси рассказал, почему не любит, когда его называют Богом

Лионель считает, что это очень преувеличено

27 сентября 2023, 11:57 |
593
1
Месси рассказал, почему не любит, когда его называют Богом
Getty Images/Global Images Ukraine

Семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси признался, что ему не нравится, когда болельщики называют его «Богом».

«Меня это не беспокоит, но это правда, что мне это не нравится.

Приятно, когда тебя хвалят, потому что люди относятся к тебе с уважением. Они говорят это не со злым умыслом, а совсем наоборот. Но я думаю, что это очень преувеличено – называть меня так», – сказал Месси.

Отметим, что Папа Францыск ранее говорил, что называть Месси «Богом» – это святотатство.

Также Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде в Майами.

По теме:
Месси может пропустить финал Открытого кубка США
Джамал МУСИАЛА: «Месси и Неймар являются моими кумирами детства»
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
Лионель Месси Папа Римский Франциск
Источник Sport Bible
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне противно даже смотреть на Цыганыка»
Футбол | 26 сентября 2023, 17:27 4
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне противно даже смотреть на Цыганыка»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне противно даже смотреть на Цыганыка»

Экс-игрок «Днепра» – о поведении известного журналиста

МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
Футбол | 26 сентября 2023, 14:48 7
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»

Наставник «Жироны» после удачного старта команды назвал цели на сезон

Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
Футбол | 26.09.2023, 14:15
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
Форвард Наполи Осимхен обиделся на клуб. Тот высмеял его в соцсетях
Футбол | 27.09.2023, 10:15
Форвард Наполи Осимхен обиделся на клуб. Тот высмеял его в соцсетях
Форвард Наполи Осимхен обиделся на клуб. Тот высмеял его в соцсетях
Де Дзерби может сменить Анчелотти на посту главного тренера Реала
Футбол | 27.09.2023, 10:53
Де Дзерби может сменить Анчелотти на посту главного тренера Реала
Де Дзерби может сменить Анчелотти на посту главного тренера Реала
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Chystyi_stavok
Теж цього не розумію. Він простий смертний, як і всі інші.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
27.09.2023, 06:59 3
Футбол
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
25.09.2023, 17:17 3
Футбол
Взял два фрейма на старте. Украинец Казаков сильно озадачил Джадда Трампа
Взял два фрейма на старте. Украинец Казаков сильно озадачил Джадда Трампа
25.09.2023, 21:23 1
Снукер
Забудьте о Кейне, на старте Бундеслиги королем стал Серу Гирасси
Забудьте о Кейне, на старте Бундеслиги королем стал Серу Гирасси
25.09.2023, 14:17 4
Футбол
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
25.09.2023, 10:52 9
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
25.09.2023, 14:41 13
Другие виды
Сергей Ребров объявил состав сборной на октябрьские матчи отбора Евро-2024
Сергей Ребров объявил состав сборной на октябрьские матчи отбора Евро-2024
25.09.2023, 14:57 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем