Месси рассказал, почему не любит, когда его называют Богом

Семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси признался, что ему не нравится, когда болельщики называют его «Богом».

«Меня это не беспокоит, но это правда, что мне это не нравится.

Приятно, когда тебя хвалят, потому что люди относятся к тебе с уважением. Они говорят это не со злым умыслом, а совсем наоборот. Но я думаю, что это очень преувеличено – называть меня так», – сказал Месси.

Отметим, что Папа Францыск ранее говорил, что называть Месси «Богом» – это святотатство.

Также Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде в Майами.