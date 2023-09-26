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Major League Soccer
26 сентября 2023, 11:45 | Обновлено 26 сентября 2023, 11:46
1239
0

Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде

Лионелю пришлось оставить в Барселоне домашнего любимца, который находится в тяжелом состоянии

26 сентября 2023, 11:45 | Обновлено 26 сентября 2023, 11:46
1239
0
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
Инстаграм Лионеля Месси

Аргентинский футболист Лионель Месси рассказал, что ему пришлось принять болезненное решение при переходе в клуб MLS «Интер Майами».

Семье Месси пришлось оставить дома в Барселоне своего любимца – французского мастифа Халка.

«Он в Барселоне, Халк там. Он немного постарел. Так что нам пришлось оставить его в доме, который у нас есть в Барселоне», – рассказал Месси, добавив, что Халк страдает из-за проблем со здоровьем и его необходимо усыпить.

В 2016 году Месси опубликовал фотографию тогда еще щенка Халка с подписью: «Новый член моей семьи. Спасибо, любовь моя, за этот прекрасный подарок».

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Источник Sport Bible
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