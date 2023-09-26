Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде

Аргентинский футболист Лионель Месси рассказал, что ему пришлось принять болезненное решение при переходе в клуб MLS «Интер Майами».

Семье Месси пришлось оставить дома в Барселоне своего любимца – французского мастифа Халка.

«Он в Барселоне, Халк там. Он немного постарел. Так что нам пришлось оставить его в доме, который у нас есть в Барселоне», – рассказал Месси, добавив, что Халк страдает из-за проблем со здоровьем и его необходимо усыпить.

В 2016 году Месси опубликовал фотографию тогда еще щенка Халка с подписью: «Новый член моей семьи. Спасибо, любовь моя, за этот прекрасный подарок».