Де Дзерби может сменить Анчелотти на посту главного тренера Реала

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби рассматривается в качестве преемника Карло Анчелотти с в мадридском «Реале». Об этом сообщает испанский журналист Хесус Гальего.

Однако Гальего подчеркивает, что руководство «Реала» еще не приняло окончатлеьного решения.

Ранее сообщалось, что среди потенциальных кандидатов есть Хаби Алонсо, который сейчас успешно работает в «Байере». Анчелотти признался, что хотел бы видеть на этом посту Рауля или Альваро Арбелоа.

Отметим, что за год под руководством Де Дзерби «Брайтон» провел 44 официальных игры, одержал 23 победы, потерпел 12 поражений и 9 раз сыграл вничью.