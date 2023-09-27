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  4. Де Дзерби может сменить Анчелотти на посту главного тренера Реала
Англия
27 сентября 2023, 10:53 | Обновлено 27 сентября 2023, 11:07
997
7

Де Дзерби может сменить Анчелотти на посту главного тренера Реала

Основной конкурент – Хаби Алонсо

27 сентября 2023, 10:53 | Обновлено 27 сентября 2023, 11:07
997
7
Де Дзерби может сменить Анчелотти на посту главного тренера Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби рассматривается в качестве преемника Карло Анчелотти с в мадридском «Реале». Об этом сообщает испанский журналист Хесус Гальего.

Однако Гальего подчеркивает, что руководство «Реала» еще не приняло окончатлеьного решения.

Ранее сообщалось, что среди потенциальных кандидатов есть Хаби Алонсо, который сейчас успешно работает в «Байере». Анчелотти признался, что хотел бы видеть на этом посту Рауля или Альваро Арбелоа.

Отметим, что за год под руководством Де Дзерби «Брайтон» провел 44 официальных игры, одержал 23 победы, потерпел 12 поражений и 9 раз сыграл вничью.

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Роберто Де Дзерби Реал Мадрид Хаби Алонсо Альваро Арбелоа Рауль Гонсалес
Источник Cadena Ser
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Комментарии 7
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steelmaker
Та нє, він же ноунейм (принаймні, по версії Циганика!), який Реал?
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+2
Andre Chil
Цей сезон покаже, як Брайтон, та Леверкузен зіграють, особливо в єврокубках, от перший ляпас Де Дзерба від греків прийняв
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0
FootFun1
Так київська ботоферма ж писала що він фізрук! Невже київські в футболі не розбираються? Ніколи такого не було і от знов макнули ботоферму в лайно
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0
umnuy2
тренер топчик-из-за пидаров кацапских не смогли мы с ним в шахтёре попылить
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0
Умник
Хаби Алонсо сильнее
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0
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AK.228
Ого!!
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-1
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