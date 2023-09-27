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  4. Шаран не будет руководить действиями Миная в кубковом матче
Кубок Украины
27 сентября 2023, 09:25 |
688
0

Шаран не будет руководить действиями Миная в кубковом матче

Этим займутся Сергей Мизин и Игорь Лучкевич

27 сентября 2023, 09:25 |
688
0
Шаран не будет руководить действиями Миная в кубковом матче
ФК Минай. Владимир Шаран

27 сентября в поединке 1/8 финала Кубка Украины «Виктория» будет принимать «Минай».

Как стало известно Sport.ua, сегодня действиями закарпатской команды будут руководить помощники главного тренера Владимира Шарана – Сергей Мизин и Игорь Лучкевич.

По информации нашего источника, Владимир Шаран остался в Минае и с основной обоймой игроков начал подготовку к календарному матчу чемпионата УПЛ – с «Оболонью», который состоится 1 октября. В тренировочном лагере «горожан» отсутствует травмированный полузащитник «горожан» Сергей Петько, возвращение в строй которого ожидается уже после октябрьской паузы в Премьер-лиге.

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Сергей Мизин инсайд Игорь Лучкевич Минай Виктория Сумы (Николаевка) Кубок Украины по футболу Владимир Шаран
Источник Sport.ua
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