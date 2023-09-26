Минай сыграет с Викторией полурезервным составом

27 сентября в Сумах состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины по футболу между «Викторией» и «Минаем».

Как стало известно Sport.ua, закарпатская команда сыграет полурезервным составом. В Сумы отправились восемь футболистов основы, которые не имеют должной игровой практики, остальные – представители «Миная» (U-19). По информации нашего источника это вызвано тем, что для «Миная» в приоритете выступление в чемпионате УПЛ, где он пока идет на последнем месте, поэтому и было решено поберечь силы ведущих исполнителей на календарный матч с «Оболонью», который состоится 1 октября.

Впрочем, это отнюдь не облегчит жизнь футболистам перволиговой «Виктории» в завтрашнем кубковом противостоянии, ведь резервисты «Миная», воспользовавшись случаем, захотят проявить себя с наилучшей стороны и будут очень мотивированы.