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Кубок Украины
26 сентября 2023, 14:46 | Обновлено 26 сентября 2023, 14:47
371
0

Минай сыграет с Викторией полурезервным составом

27 сентября состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины

26 сентября 2023, 14:46 | Обновлено 26 сентября 2023, 14:47
371
0
Минай сыграет с Викторией полурезервным составом
ФК Минай

27 сентября в Сумах состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины по футболу между «Викторией» и «Минаем».

Как стало известно Sport.ua, закарпатская команда сыграет полурезервным составом. В Сумы отправились восемь футболистов основы, которые не имеют должной игровой практики, остальные – представители «Миная» (U-19). По информации нашего источника это вызвано тем, что для «Миная» в приоритете выступление в чемпионате УПЛ, где он пока идет на последнем месте, поэтому и было решено поберечь силы ведущих исполнителей на календарный матч с «Оболонью», который состоится 1 октября.

Впрочем, это отнюдь не облегчит жизнь футболистам перволиговой «Виктории» в завтрашнем кубковом противостоянии, ведь резервисты «Миная», воспользовавшись случаем, захотят проявить себя с наилучшей стороны и будут очень мотивированы.

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Минай Виктория Сумы (Николаевка) инсайд Кубок Украины по футболу
Источник Sport.ua
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