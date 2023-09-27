Пять клубов АПЛ проявляют интерес к Матвиенко

27-летний центральный защитник «Шахтера» Николай Матвиенко в январское трансферное окно может перебраться в английскую Премьер-лигу.

Несмотря на то, что в марте футболист подписал новый контракт с донецким клубом, его окружение продолжает мониторить возможные варианты из-за рубежа.

В настоящий момент интерес к Матвиенко проявляют сразу пять клубов АПЛ – «Эвертон», «Вест Хэм», «Кристал Пэлас», «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли».

Напомним, сейчас Матвиенко пребывает в лазарете, испытывая проблемы с ахилловым сухожилием.