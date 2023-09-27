Пять клубов АПЛ проявляют интерес к Матвиенко
Контракт центрбека с «Шахтером» рассчитан до конца 2027 года
27-летний центральный защитник «Шахтера» Николай Матвиенко в январское трансферное окно может перебраться в английскую Премьер-лигу.
Несмотря на то, что в марте футболист подписал новый контракт с донецким клубом, его окружение продолжает мониторить возможные варианты из-за рубежа.
В настоящий момент интерес к Матвиенко проявляют сразу пять клубов АПЛ – «Эвертон», «Вест Хэм», «Кристал Пэлас», «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли».
Напомним, сейчас Матвиенко пребывает в лазарете, испытывая проблемы с ахилловым сухожилием.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Бундеслиге особые правила, и форвард «Баварии» по ним не проходит
Этим займутся Сергей Мизин и Игорь Лучкевич