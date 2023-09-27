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  4. Пять клубов АПЛ проявляют интерес к Матвиенко
Украина. Премьер лига
27 сентября 2023, 09:26 |
1120
7

Пять клубов АПЛ проявляют интерес к Матвиенко

Контракт центрбека с «Шахтером» рассчитан до конца 2027 года

27 сентября 2023, 09:26 |
1120
7
Пять клубов АПЛ проявляют интерес к Матвиенко
shakhtar.com. Николай Матвиенко

27-летний центральный защитник «Шахтера» Николай Матвиенко в январское трансферное окно может перебраться в английскую Премьер-лигу.

Несмотря на то, что в марте футболист подписал новый контракт с донецким клубом, его окружение продолжает мониторить возможные варианты из-за рубежа.

В настоящий момент интерес к Матвиенко проявляют сразу пять клубов АПЛ – «Эвертон», «Вест Хэм», «Кристал Пэлас», «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли».

Напомним, сейчас Матвиенко пребывает в лазарете, испытывая проблемы с ахилловым сухожилием.

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Источник TeamTalk
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Lex Aries
Та ну не вірю. Він за збірну стільки начудив, що зараз нікому і задарма не потрібен 
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+1
Xvalenok03
Если переходить, то пора.
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0
Burevestnik
може перейти, а може і не перейти, а бути вірним Шахтарю як Степан - до самого кінця
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0
AK.228
Вест Хєм було б непогано
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-1
Artur Doyle
50 ляміс і забирайте
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-1
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