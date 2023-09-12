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Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 21:19 | Обновлено 12 сентября 2023, 21:21
2629
2

Стало известно, почему Матвиенко не попал в состав на матч против Италии

У защитника обострилась хроническая проблема ахилловых сухожилий

12 сентября 2023, 21:19 | Обновлено 12 сентября 2023, 21:21
2629
2
Стало известно, почему Матвиенко не попал в состав на матч против Италии
УАФ

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проведет выездной матч отбора к Евро-2024 против Италии.

Начало поединка – в 21:45 по Киеву. Главный арбитр – Алехандро Эрнандес из Испании.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Николай Матвиенко и Александр Пихаленок.

Причина, по которой Николай Матвиенко не попал в заявку на матч – обострение хронической проблемы ахилловых сухожилий.

Вчера, 11 сентября, игрок провел всю тренировку на «Сан-Сиро», однако хроническая проблема не позволяет быть оптимально готовым к игре.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Alehandro
Бокопор. Ось справжня причина...
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ALKOSruLKA
як грати  з минаями - то все ок, як збірна, то...
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