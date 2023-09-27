БОНДАРЕНКО – о своем топ-голе: «На видео выглядит сложнее, чем в жизни»

«Шахтер» обыграл «Верес» со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал Кубка Украины, а полузащитник Артем Бондаренко оформил классный гол.

«Было важно пройти дальше в Кубке Украины и сделать это уверенно, с большим счетом. Нужен был толчок позитивный. Сперва было сложно, соперник оборонялся в шесть игроков, насыщенная оборона».

«Мой гол? На видео это выглядит сложнее, чем в жизни. Рад забить гол после всех этих красных карточек, важный для меня мяч. Добавит мне уверенности. Кубок? Конечно, стоит задача выиграть и чемпионат, и Кубок», – сказал Бондаренко.