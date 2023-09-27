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Кубок Украины
27 сентября 2023, 09:10 | Обновлено 27 сентября 2023, 09:11
541
0

БОНДАРЕНКО – о своем топ-голе: «На видео выглядит сложнее, чем в жизни»

Игроку удался красивый мяч

27 сентября 2023, 09:10 | Обновлено 27 сентября 2023, 09:11
541
0
БОНДАРЕНКО – о своем топ-голе: «На видео выглядит сложнее, чем в жизни»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко

«Шахтер» обыграл «Верес» со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал Кубка Украины, а полузащитник Артем Бондаренко оформил классный гол.

«Было важно пройти дальше в Кубке Украины и сделать это уверенно, с большим счетом. Нужен был толчок позитивный. Сперва было сложно, соперник оборонялся в шесть игроков, насыщенная оборона».

«Мой гол? На видео это выглядит сложнее, чем в жизни. Рад забить гол после всех этих красных карточек, важный для меня мяч. Добавит мне уверенности. Кубок? Конечно, стоит задача выиграть и чемпионат, и Кубок», – сказал Бондаренко.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Артем Бондаренко
Источник Фан-сайт ФК Шахтер
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