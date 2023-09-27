«Еще рано». Анри оценил шансы Арсенала на победу в Лиге чемпионов

46-летний французский специалист Тьерри Анри оценил шансы «Арсенала» на победу в Лиге чемпионов.

«Еще рано, правда. Как болельщик, я хочу, чтобы они выиграли. Но количество соревнований, в которых приходится играть в Англии... это может быть слишком», – сказал Анри в эфире CBS Sports.

Однако менеджер сборной Франции U-21 года не исключил такой возможности, сославшись на выступление «канониров» в 2006 году, когда они дошли до финала.

«Если бы вы сказали мне, что «Интер» выйдет в финал в прошлом году, я бы с самого начала ответил «нет». Если бы вы сказали, что «Милан» дойдет до полуфинала, я бы не согласился.

Если бы вы мне сказали, что в 2006 году, хотя я играл за «Арсенал», мы с этой командой дойдет до финала, я бы ответил «нет». Но мы вышли. Так что надо верить, никогда не знаешь, что может случиться. Есть команды, которые намного опережают других в плане того, что они уже провели большие матчи в этих соревнованиях, уже выиграли их, так что эти парни впереди», – добавил француз.

Отметим, что на групповом этапе соперниками «Арсенала» являются «Ланс», «Севилья» и «ПСВ». В первом туре англичане разгромили клуб из Эйндховена со счетом 4:0.

Анри сыграл в футболке «Арсенала» 377 матчей, забил 228 голов и отдал 103 результативных передачи.