КУРЬЕЗ ДНЯ. Галатасарай разыграл пенальти. Икарди не забил в пустые ворота

Курьезная ситуация произошла в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Турции между клубами «Истанбулспор» и «Галатасарай» (0:1).

На 37-й минуте Галатасарай получил право исполнить пенальти, и игроки решили его разыграть.

Керем Актюркоглу отдал пас на Мауро Икарди, а главная звезда клуба пробил мимо пустых ворот.

Однако Икарди исправился и на 42-й минуте забил единственный гол в матче после передачи именно Актюркоглу.

Чемпионат Турции. 3-й тур, 26 сентября

Истанбулспор – Галатасарай – 0:1

Гол: Икарди, 42

Незабитый пенальти: Артюркоглу, 37 (Галатасарай)

Видео гола и обзор матча