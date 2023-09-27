КУРЬЕЗ ДНЯ. Галатасарай разыграл пенальти. Икарди не забил в пустые ворота
Мауро исправил свою ошибку и забил гол спустя 5 минут
Курьезная ситуация произошла в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Турции между клубами «Истанбулспор» и «Галатасарай» (0:1).
На 37-й минуте Галатасарай получил право исполнить пенальти, и игроки решили его разыграть.
Керем Актюркоглу отдал пас на Мауро Икарди, а главная звезда клуба пробил мимо пустых ворот.
Однако Икарди исправился и на 42-й минуте забил единственный гол в матче после передачи именно Актюркоглу.
Чемпионат Турции. 3-й тур, 26 сентября
Истанбулспор – Галатасарай – 0:1
Гол: Икарди, 42
Незабитый пенальти: Артюркоглу, 37 (Галатасарай)
Видео гола и обзор матча
События матча
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