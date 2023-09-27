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  4. КУРЬЕЗ ДНЯ. Галатасарай разыграл пенальти. Икарди не забил в пустые ворота
Чемпионат Турции
Истанбулспор
26.09.2023 20:00 – FT 0 : 1
Галатасарай
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Турция
27 сентября 2023, 05:20 | Обновлено 27 сентября 2023, 05:37
117
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КУРЬЕЗ ДНЯ. Галатасарай разыграл пенальти. Икарди не забил в пустые ворота

Мауро исправил свою ошибку и забил гол спустя 5 минут

27 сентября 2023, 05:20 | Обновлено 27 сентября 2023, 05:37
117
0
КУРЬЕЗ ДНЯ. Галатасарай разыграл пенальти. Икарди не забил в пустые ворота
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

Курьезная ситуация произошла в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Турции между клубами «Истанбулспор» и «Галатасарай» (0:1).

На 37-й минуте Галатасарай получил право исполнить пенальти, и игроки решили его разыграть.

Керем Актюркоглу отдал пас на Мауро Икарди, а главная звезда клуба пробил мимо пустых ворот.

Однако Икарди исправился и на 42-й минуте забил единственный гол в матче после передачи именно Актюркоглу.

Чемпионат Турции. 3-й тур, 26 сентября

Истанбулспор – Галатасарай – 0:1

Гол: Икарди, 42

Незабитый пенальти: Артюркоглу, 37 (Галатасарай)

Видео гола и обзор матча

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Мауро Икарди (Галатасарай).
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Мауро Икарди Галатасарай чемпионат Турции по футболу курьезы пенальти Истанбулспор видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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