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Другие новости
27 сентября 2023, 04:17 | Обновлено 27 сентября 2023, 04:23
146
0

Назначен новый вице-президент УЕФА взамен ушедшего со скандалом Рубиалеса

Пост занял Арманд Дука, президент Федерации футбола Албании

27 сентября 2023, 04:17 | Обновлено 27 сентября 2023, 04:23
146
0
Назначен новый вице-президент УЕФА взамен ушедшего со скандалом Рубиалеса
УЕФА. Арманд Дука

Назначен новый вице-президент УЕФА вместо испанца Луиса Рубиалеса, который покинул этот пост 10 сентября из-за скандала.

По итогам заседания Исполкома УЕФА новым вице-президентом УЕФА назначен Арманд Дука, президент Федерации футбола Албании.

Луис Рубиалес попал в большой скандал, когда поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо во время награждения победителей ЧМ-2023 среди женщин.

Исполком УЕФА также определил хозяев следующих юношеских чемпионатов Европы.

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УЕФА исполком УЕФА Луис Рубиалес
Источник УЕФА
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