Другие новости27 сентября 2023, 04:17 | Обновлено 27 сентября 2023, 04:23
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Назначен новый вице-президент УЕФА взамен ушедшего со скандалом Рубиалеса
Пост занял Арманд Дука, президент Федерации футбола Албании
27 сентября 2023, 04:17 | Обновлено 27 сентября 2023, 04:23
146
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Назначен новый вице-президент УЕФА вместо испанца Луиса Рубиалеса, который покинул этот пост 10 сентября из-за скандала.
По итогам заседания Исполкома УЕФА новым вице-президентом УЕФА назначен Арманд Дука, президент Федерации футбола Албании.
Луис Рубиалес попал в большой скандал, когда поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо во время награждения победителей ЧМ-2023 среди женщин.
Исполком УЕФА также определил хозяев следующих юношеских чемпионатов Европы.
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