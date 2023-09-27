Назначен новый вице-президент УЕФА взамен ушедшего со скандалом Рубиалеса

Назначен новый вице-президент УЕФА вместо испанца Луиса Рубиалеса, который покинул этот пост 10 сентября из-за скандала.

По итогам заседания Исполкома УЕФА новым вице-президентом УЕФА назначен Арманд Дука, президент Федерации футбола Албании.

Луис Рубиалес попал в большой скандал, когда поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо во время награждения победителей ЧМ-2023 среди женщин.

Исполком УЕФА также определил хозяев следующих юношеских чемпионатов Европы.