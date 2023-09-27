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Молодежные турниры
27 сентября 2023, 03:51 | Обновлено 27 сентября 2023, 04:01
22
0

Исполком УЕФА определил хозяев юношеских чемпионатов Европы

Также названа дата жеребьевки группового раунда Лиги наций 2024/25

27 сентября 2023, 03:51 | Обновлено 27 сентября 2023, 04:01
22
0
Исполком УЕФА определил хозяев юношеских чемпионатов Европы
УЕФА

Исполнительный комитет УЕФА на своем очередном заседании в Лимасоле (Кипр) определил хозяев финальных турниров юношеских чемпионатов Европы следующих лет.

Хозяева юношеских чемпионатов Европы:

  • чемпионат Европы среди юношей U-19: 2026 – Уэльс, 2027 – Израиль
  • чемпионат Европы среди юношей U-17: 2025 – Албания, 2026 – Эстония, 2027 – Латвия
  • чемпионат Европы среди девушек WU-19: 2026 – Босния и Герцеговина, 2027 – Венгрия
  • чемпионат Европы среди девушек WU-17: 2026 – Северная Ирландия, 2027 – Финляндия

Исполком УЕФА решил провести 48-й конгресс организации 8 февраля 2024 года в Париже. В тот же день в столице Франции состоится жеребьевка группового раунда Лиги наций УЕФА 2024/25.

Следующее заседание Исполкома УЕФА запланировано на 10 октября. На нем, в частности, определятся хозяева Евро-2028 и Евро-2032.

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Источник УЕФА
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