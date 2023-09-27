Исполком УЕФА определил хозяев юношеских чемпионатов Европы

Исполнительный комитет УЕФА на своем очередном заседании в Лимасоле (Кипр) определил хозяев финальных турниров юношеских чемпионатов Европы следующих лет.

Хозяева юношеских чемпионатов Европы:

чемпионат Европы среди юношей U-19: 2026 – Уэльс, 2027 – Израиль

чемпионат Европы среди юношей U-17: 2025 – Албания, 2026 – Эстония, 2027 – Латвия

чемпионат Европы среди девушек WU-19: 2026 – Босния и Герцеговина, 2027 – Венгрия

чемпионат Европы среди девушек WU-17: 2026 – Северная Ирландия, 2027 – Финляндия

Исполком УЕФА решил провести 48-й конгресс организации 8 февраля 2024 года в Париже. В тот же день в столице Франции состоится жеребьевка группового раунда Лиги наций УЕФА 2024/25.

Следующее заседание Исполкома УЕФА запланировано на 10 октября. На нем, в частности, определятся хозяева Евро-2028 и Евро-2032.