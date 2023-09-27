Ростислав ЛЯХ: «Очень жаль, что Рух пропустил в конце матча такой гол»

Защитник «Руха» Ростислав Лях прокомментировал минимальное поражение от «Александрии» (0:1) в 1/8 финала Кубка Украины:

«Очень досадный результат, ведь команда хотела победить. Особенно жалко, что пропустили в конце матча такой гол. Вся команда выглядела сегодня хорошо. У нас достаточно сыгранный состав, и мы все равноценно работаем на тренировках, так что нельзя сказать, что результат зависел от ротации.

«Александрия» – это амбициозная и молодая команда, играющая в интересный футбол. Команда имеет свой стиль и пропагандирует комбинационную и яркую игру. Это интересный соперник, против которого было тяжело играть. Возможно, первый тайм нам не очень удался, но во второй половине матча мы полностью доминировали и заслуживали забитый мяч, впрочем, игра сложилась не в нашу пользу. Были моменты, которые мы, к сожалению, не использовали, и соперник нас наказал за это.

Теперь нам нужно проанализировать наши ошибки и с правильными выводами двигаться дальше, ведь уже в воскресенье у нас очень важная игра против «Кривбасса».

ВИДЕО. На 90+4 минуте Марко Сапуга из Руха забил в свои ворота