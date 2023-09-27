Догов покусали дома. Лилль потерпел поражение в перенесенном матче

В перенесенном матче 6-го тура чемпионата Франции «Лилль» потерпел поражение от «Реймса» со счетом 1:2.

Команды играли на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнев-д'Аск.

В дебюте игры Мохамед Дарами открыл счет, затем Кейто Накамура удвоил преимущество гостей.

«Догам» удалось забить лишь гол престижа усилиями Бенжамена Андре.

«Реймс» набрал 10 очков и вошел в топ-5 Лиги 1, а «Лилль» – на 11-й позиции (8 очков).

Лига 1. 6-й тур, 26 сентября

Лилль – Реймс – 1:2

Голы: Андре, 79 – Дарами, 12, Накамура, 16

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