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Чемпионат Франции
Лилль
26.09.2023 22:00 – FT 1 : 2
Реймс
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Франция
27 сентября 2023, 01:23 | Обновлено 27 сентября 2023, 01:44
17
0

Догов покусали дома. Лилль потерпел поражение в перенесенном матче

«Реймс» неожиданно в гостях одержал победу над фаворитом и вошел в топ-5

27 сентября 2023, 01:23 | Обновлено 27 сентября 2023, 01:44
17
0
Догов покусали дома. Лилль потерпел поражение в перенесенном матче
Getty Images/Global Images Ukraine

В перенесенном матче 6-го тура чемпионата Франции «Лилль» потерпел поражение от «Реймса» со счетом 1:2.

Команды играли на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнев-д'Аск.

В дебюте игры Мохамед Дарами открыл счет, затем Кейто Накамура удвоил преимущество гостей.

«Догам» удалось забить лишь гол престижа усилиями Бенжамена Андре.

«Реймс» набрал 10 очков и вошел в топ-5 Лиги 1, а «Лилль» – на 11-й позиции (8 очков).

Лига 1. 6-й тур, 26 сентября

Лилль – Реймс – 1:2

Голы: Андре, 79 – Дарами, 12, Накамура, 16

Видео голов и обзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамин Андре (Лилль).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Кейто Накамура (Реймс).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Дарами (Реймс).
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Лилль Реймс чемпионат Франции по футболу Лига 1 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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