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  4. Ошибка Анчелотти. «Узкая» схема Реала не сработала в матче с Атлетико
Испания
27 сентября 2023, 09:45 |
361
0

Ошибка Анчелотти. «Узкая» схема Реала не сработала в матче с Атлетико

The Athletic анализирует поражение команды Карло Анчелотти в мадридском дерби

27 сентября 2023, 09:45 |
361
0
Ошибка Анчелотти. «Узкая» схема Реала не сработала в матче с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Если говорить об игровых схемах, то самым большим изменением в футболе за последние десять лет стало то, что узкие расстановки практически полностью вышли из моды.

Раньше команды, особенно итальянские и южноамериканские, часто использовали ромбовидные полузащиты и в основном играли без ширины. Теперь команды верят в необходимость продвижения мяча по флангам и растягивания защитных построений соперника для нарушения их структуры.

Катастрофическое выступление «Реала» в воскресном матче с «Атлетико» (поражение 1:3) продемонстрировало, почему узкие схемы в футболе могут стать проблемой.

Карло Анчелотти использовал близкого родственника ромба – расстановку «елочкой» (или 4-3-2-1). В свое время Анчелотти был топ-тренером, которого наиболее ассоциировали с подобной схемой, и почти полностью использовал эти две системы во время восьмилетней работы в «Милане», превратив его в самую грозную команду Европы.

В свое время Анчелотти был приверженцем системы 4-4-2, но сейчас он ориентируется на игроков и выбирает расстановку в зависимости от того, какие футболисты находятся в его распоряжении. В условиях, когда «Реал» все еще переживает потерю Карима Бензема, а Винисиус Жуниор отсутствует, Анчелотти выбрал схему 4-3-2-1 с Лукой Модричем и Джудом Беллингемом за спиной Родриго, который умело вбегал в свободное пространство.

Проблема «Реала» заключалась в том, что «Атлетико» использовал схему 3-5-2, в которой два фланговых защитника – Науэль Молина и Лино – при любой возможности устремлялись вперед. Кто же, не имея естественной ширины, сможет нейтрализовать фланговую угрозу «Атлетико»?

Казалось бы, ответ на этот вопрос должен был быть найден в лице хавбеков, расположенных по внешним сторонам троицы полузащиты «Реала». Но этот выбор показался опасным уже на первой минуте. Тони Кроос остается великолепным плеймейкером – и впоследствии забил великолепный гол в этой игре, – но ему не хватает мобильности для такой работы.

Кроос выдвинулся вперед, чтобы закрыть Молину, левый защитник Фран Гарсия выдвинулся вверх, чтобы закрыть полузащитника «Атлетико» Маркоса Льоренте, и это открыло пространство для Молины, в которое он и ворвался. Кроос не успел за ним, и Молина оказался в выгодной позиции для навеса.

Первый гол был забит всего через три минуты и оказался невероятно простым. «Атлетико» перевел мяч на левого защитника Лино. Если проблема Крооса заключалась в недостаточной подвижности, то это не должно было стать проблемой для сверхэнергичного Федерико Вальверде, но он не спешил смещаться и закрывать зону, позволил Лино пройти в зону инсайда и отправить мяч в штрафную, и Альваро Мората кивком головы отправил мяч в ворота. 1:0.

«Атлетико», как и следовало ожидать, играл очень компактно и узко – 5-3-2, причем оба центральных нападающих занимали свои фирменные позиции и действовали скорее как полузащитники, чем как форварды.

У «Реала» ширина поля обеспечивалась исключительно за счет высоко выдвинутых защитников, причем ни один из них не представлял серьезной угрозы для атаки.

Но узость «Реала» не была исключительно позиционной проблемой – наглядным примером может служить тот момент, когда «Атлетико» совершил длиннющий перевод мяч от одного флангового защитника к другому. Они знали, где находится свободное пространство – на внешних сторонах первого блока защиты «Реала».

Второй гол был забит на 17-й минуте. Снова мяч был отправили на Лино, который вырвался на оперативное пространство. На этот раз закрывать его пришлось правому защитнику Лукасу Васкесу, а Вальверде должен был следить за Саулем Ньигесом. Но он не уследил, и Сауль проскочил за спину и получил пас от Лино.

Антонио Рюдигер, не зная, что ему делать – смещаться и страховать или ждать навеса, застрял в ничейной зоне. В это же время его партнер по центральной линии обороны Давид Алаба отвлекся на забегание Мораты к ближней штанге, что позволило Антуану Гризманну проскочить сзади и пробить головой в дальний угол. 2:0.

При счете 2:0 «Атлетико», казалось бы, должен был укрепить свое преимущество за счет атаки по правому флангу. И снова ситуация очень проста. Молина оказывается против Крооса и готов проскочить мимо него по внешней стороне. Главное – вывести левого защитника Гарсию из позиции.

Это работа Гризманна – он хорошо связывает игру и позволяет Коке перевести мяч на Молину, который прорывается мимо Крооса. Но его прострельная передача перехватывается.

Через три минуты – аналогичная ситуация, но уже с Льоренте в роли оппонента Крооса по фланговому забеганию.

И снова он изолирует немца и получает возможность пробежать мимо него. И снова «Атлетико» нужно просто выманить Гарсию вперед. На этот раз это делает Мората, который смещается в глубину и связывает игру команды своим пасом.

Молина отдает мяч вдоль боковой линии на Льоренте, который делает передачу под удар Саулю, и тот вынуждает Кепу Аррисабалагу спасть свою команду.

Кроос вернул «Реал» в игру, и Анчелотти попытался изменить ситуацию в перерыве, выпустив вместо Модрича полноценного нападающего Хоселу.

Но уже спустя 30 секунд после начала второго тайма «Атлетико» забил третий гол – снова ударом головой после навеса с левого фланга. Исполнение было аналогично второму голу. Васкес сосредоточился на левом защитнике Лино, а Ньигес снова проскользнул в пространство за его спиной. Гризманн, как и в течение всего матча, хорошо связал игру.

И тут та же ситуация в центре – Рюдигера выманили за пределы штрафной, и он не в состоянии защититься от навеса, а Алаба снова отвлекается на бегущего в ближнюю стойку. Это значит, что Мората успевает проскочить ему за спину и пробить головой. 3:1.

Анчелотти подвергся серьезной критике за свой подход и выбор состава на эту игру, и некоторые него решения действительно вполне можно поставить под сомнение.

Гарсия выглядел перегруженным на позиции левого защитника в своем первом дерби, в то время как такая угроза штрафной, как Хоселу, могла бы лучше работать против глубокой обороны, а молодые ноги Орельена Тчуамени были бы полезны в полузащите.

Но, в конечном счете, вы знаете, что вы получите от Анчелотти – систему, ориентированную на игроков, а состав «Реала» на данный момент кажется неубедительным, несбалансированным и слишком легковесным в атаке.

Майкл Кокс, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух

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Реал Мадрид Атлетик - Реал Ла Лига Карло Анчелотти статьи эксклюзив выбор редакции The Athletic
Источник The Athletic
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