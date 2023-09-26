Италия26 сентября 2023, 23:47 | Обновлено 27 сентября 2023, 00:58
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Ювентус минимально обыграл Лечче, Милик забил впервые в сезоне
Аркадиуш Милик забил единственный гол в матче
26 сентября 2023, 23:47 | Обновлено 27 сентября 2023, 00:58
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Туринский «Ювентус» минимально обыграл «Лечче» в домашнем матче шестого тура чемпионата Италии.
Единственный гол в середине второго тайма забил Аркадиуш Милик, а результативную передачу в свою статистику занес Адриан Рабьо. Для польского форварда это первый гол в нынешнем сезоне, а французский полузащитник сделал уже две результативные передачи.
Серия А, тур 6
Ювентус (Турин) – Лечче – 1:0 (0:0)
Гол: Милик, 57.
События матча
90’ +3
Mohamed Kaba (Лечче) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
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