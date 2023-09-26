Ювентус минимально обыграл Лечче, Милик забил впервые в сезоне

Туринский «Ювентус» минимально обыграл «Лечче» в домашнем матче шестого тура чемпионата Италии.

Единственный гол в середине второго тайма забил Аркадиуш Милик, а результативную передачу в свою статистику занес Адриан Рабьо. Для польского форварда это первый гол в нынешнем сезоне, а французский полузащитник сделал уже две результативные передачи.

Серия А, тур 6

Ювентус (Турин) – Лечче – 1:0 (0:0)

Гол: Милик, 57.