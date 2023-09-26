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Чемпионат Италии
Ювентус
26.09.2023 21:45 – FT 1 : 0
Лечче
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Италия
26 сентября 2023, 23:47 | Обновлено 27 сентября 2023, 00:58
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0

Ювентус минимально обыграл Лечче, Милик забил впервые в сезоне

Аркадиуш Милик забил единственный гол в матче

26 сентября 2023, 23:47 | Обновлено 27 сентября 2023, 00:58
60
0
Ювентус минимально обыграл Лечче, Милик забил впервые в сезоне

Туринский «Ювентус» минимально обыграл «Лечче» в домашнем матче шестого тура чемпионата Италии.

Единственный гол в середине второго тайма забил Аркадиуш Милик, а результативную передачу в свою статистику занес Адриан Рабьо. Для польского форварда это первый гол в нынешнем сезоне, а французский полузащитник сделал уже две результативные передачи.

Серия А, тур 6

Ювентус (Турин) – Лечче – 1:0 (0:0)

Гол: Милик, 57.

События матча

90’ +3
Mohamed Kaba (Лечче) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
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Ювентус Лечче Серия A видео голов и обзор чемпионат Италии по футболу Аркадиуш Милик
Источник Sport.ua
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