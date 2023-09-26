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Кубок Либертадорес
26 сентября 2023, 23:19 | Обновлено 26 сентября 2023, 23:22
27
0

Флуминенсе – Интернасьонал. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка Либертадорес

Поединок состоится 28 сентября в 03:30 по Киеву

26 сентября 2023, 23:19 | Обновлено 26 сентября 2023, 23:22
27
0
Флуминенсе – Интернасьонал. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine

28 сентября на «Маракана» пройдет первый матч 1/2 финала Копы Либертадорес, в котором «Флуминенсе» встретится с «Интернасьоналом». Старт поединка намечен на 03:30 по киевскому времени.

Флуминенсе

Команда в последнее время набрала неплохие обороты. В прошлом сезоне она пришла к финишу третьей в рамках местной Серии А - да, было и лучше (это 4-кратный чемпион страны), но в целом более чем достойный результат. Сейчас есть все шансы его повторить на внутренней арене. Но главная борьба разворачивается в Копе Либертадорес, где бразильца только однажды в своей истории пробивались в финал. До повтора того результата остается преодолеть еще 1 барьер. Выйдя из группы, где играли Стронгест, Спортинг Кристаль и, главное, Ривер Плейт, потом команда воинов смогла разобраться в плей-офф последовательно с Архентинос Хуниорс (ничья на выезде и 2-0 дома) и Олимпией Асунсьон (с парагвайцами уверенно выиграли оба поединка).

Интернасьонал

Клуб, с одной стороны, в чем-то даже статуснее своего соперника. Да, он все свои 3 чемпионства в Бразилейрао брал почти пол века назад, в 70-е годы прошлого столетия. Но при этом в интервале 2006-2010 было выиграно дважды Копу Либертадорес и 1 раз Копу Судамерикана. Но уже после этого гранд вылетал в Серию В, да и в целом занимает места пониже Флу. В 2022-м колорадос вдруг запрыгнули на 2-е место, но после вице-чемпионства, в этом розыгрыше, идут в середине, без шансов практически подняться хотя бы в топ-6. Очевидно, что немало сил у представителя Порту-Аллегри забирает именно поход в Копе Либертадорес. А ведь после относительно простой группы (Индепендьенте Медельин, Насьональ, Метрополитанос) бразильцев уже в 1-м раунде плей-офф ждал грозный Ривер Плейт. Чемпиона Аргентины прошли по пенальти, обменявшись победами 2-1. А вот с Боливаром в 1/4 вышло проще: 1-0 на выезде, 2-0 дома.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Интернасьонал выиграл оба поединка, 1-0 и 3-0. Но летом Флуминенсе успел взять реванш, победив 2-0.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать новой победы принимающей стороны. Но это первый поединок важнейшего этапа, и вряд ли он будет зрелищным - ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,6).

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Флуминенсе Интернасьонал Кубок Либертадорес прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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