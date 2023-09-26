Севилья дома разгромила Альмерию

«Севилья» одержала разгромную домашнюю победу над «Альмерией» в андалузском дерби в седьмом туре Ла Лиги.

Пять голов в составе «Севильи» забили пять разных игроков: Эн-Несири, Лукебакио и Сусо в первом тайме, а также Эрик Ламела и Кике Салас после перерыва. Интересно, что и три результативные передачи сделали разные футболисты и ни один из них не забивал сам. Джибриль Соу ассистировал Сусо, Адрия Педроса отдал результативный пас ламеле, а Салас забил после передачи от Хуанлу Санчеса. «Альмерия» смогла ответить лишь голом Луиса Суареса Чарриса с пенальти в середине второго тайма.

Ла Лига, тур 7.

«Севилья» – «Альмерия» – 5:1 (3:0)

Голы: Эн-Несири, 7, Лукебакио, 8, Сусо, 38, Ламела, 51, Салас, 90 – Суарес Чаррис, 71 (с пенальти).