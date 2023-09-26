ВАН ЛЕУВЕН: «Сыграли без красных карточек. Из-за зтого откроем шампанское»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен дал пресс-конференцию после матча 1/8 финала Кубка Украины против ровенского «Вереса» (3:0).

– Сегодня «Шахтер» обошелся без красных карточек. Вы работаете над этим?

– Мы откроем шампанское из-за этого. Не работаем над этим, потому что, думаю, вы все видели моменты и знаете, что идет большая дискуссия относительно того, была ли там красная карточка. Потому, считаю, слова излишние. Игроки всегда демонстрируют дисциплину на поле, и я не видел грубого поведения футболистов «Шахтера», которое заслуживало бы такого отношения.

– Может, удалений не было, потому что «Шахтер» был недостаточно заряжен на борьбу сегодня? Вы так не думаете?

– Это странный вопрос. На мой взгляд, в случае последней красной карточки мы играли честно, и в техническом плане это был хороший подкат, это была совсем не красная карточка. Мы всегда выкладываемся на сто процентов, играем так, как нам нужно, и хотим это делать технически – в зависимости от того, что нужно в игре, например, в единоборствах с соперником. Поэтому считаю, что у нас никогда нет намерения действовать грубо. Мы хотим играть быстро и агрессивно в обороне, но это не обязательно должно приводить к красным карточкам. Это не тот случай.

– Если сравнивать тайма, то во втором вы имели гораздо больше моментов, но не все реализовали. Как это объясняете?

– Как я уже говорил, темп игры в первом тайме был слишком низкий, но все же, думаю, благодаря Дмитрию Криськиву у нас было несколько случаев с ударами из пределов штрафной. Однако снова мы были недостаточно быстры, чтобы удивить «Верес». А во втором тайме мы ускорились, у нас был Артем Бондаренко, заигравший лучше и не только отдавший голевую передачу, но и сам забивший красивый второй мяч. Быстрые голы были облегчением для команды. Для нас это была возможность провести замены и дать минуты Марьяну Шведу и Олегу Очеретько, который тоже забил хороший гол и прилагал усилия, чтобы сделать игру более энергичной.

– Показалось, что в первом тайме ваша команда играла довольно медленно, не было создано много моментов. Что в перерыве сказали своим подопечным, чтобы они подняли темп и заиграли побыстрее?

– Именно это мы и сказали. Нам не понравился темп в первом тайме. Думаю, мы должны были начать в более высоком темпе, чтобы усложнить «Вересу» ситуацию. В перерыве мы внесли коррективы и показали футболистам некоторые моменты, которые нужно исправить. Они играли в более высоком темпе, чаще выполняли забег в свободные зоны, и благодаря этому мы забили голы.