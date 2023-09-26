Александр СЕВИДОВ: «Ванат мне стал напоминать Беседина»

Бывший главный тренер харьковского «Металлиста» Александр Севидов поделился впечатлениями от игры форварда столичного «Динамо» в матче восьмого тура УПЛ против черкасского «ЛНЗ».

«Бросилась в глаза игра Ваната в этом матче. Он мне стал напоминать Беседина. Он повсюду, борется за мячи, стелется в подкатах, но только не на ударной позиции. Ты же нападающий, твоя наглость нужна в штрафной. Плохо будешь играть, стоять, но забивать голы, тебя будут на руках носить. Так всегда было и будет. Все твои недоработки, пробелы в технике, тактике будут тебе проститься. Но, чтобы забивать, нужно находиться там», – сказал Севидов.

Напомним, что «Динамо» обыграло «ЛНЗ» со счётом 4:2. Владислав Ванат провел на поле более часа, но результативными действиями не отличился.