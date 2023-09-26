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Чемпионат Украины
26 сентября 2023, 22:50 | Обновлено 26 сентября 2023, 22:51
850
2

Александр СЕВИДОВ: «Ванат мне стал напоминать Беседина»

Бывший главный тренер харьковского «Металлиста» – об игре Владислава Ваната

26 сентября 2023, 22:50 | Обновлено 26 сентября 2023, 22:51
850
2
Александр СЕВИДОВ: «Ванат мне стал напоминать Беседина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Бывший главный тренер харьковского «Металлиста» Александр Севидов поделился впечатлениями от игры форварда столичного «Динамо» в матче восьмого тура УПЛ против черкасского «ЛНЗ».

«Бросилась в глаза игра Ваната в этом матче. Он мне стал напоминать Беседина. Он повсюду, борется за мячи, стелется в подкатах, но только не на ударной позиции. Ты же нападающий, твоя наглость нужна в штрафной. Плохо будешь играть, стоять, но забивать голы, тебя будут на руках носить. Так всегда было и будет. Все твои недоработки, пробелы в технике, тактике будут тебе проститься. Но, чтобы забивать, нужно находиться там», – сказал Севидов.

Напомним, что «Динамо» обыграло «ЛНЗ» со счётом 4:2. Владислав Ванат провел на поле более часа, но результативными действиями не отличился.

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Александр Севидов Владислав Ванат Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Источник YouTube
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Flying Cat
Севідов знає що таке відтягнутий форвард?
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Микола Захарченко
На форварда потрібно пасувати - тоді будуть голи ) Але сучасний футбол швидкий та атлетичний , тому боротися та вміти уникати пресингу також потрібно . Ну й Ванату потрібно добавити в атлетизмі , щоб вигравати боротьбу в захисників .
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