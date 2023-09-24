Динамо одержало 50-ю победу в УПЛ под руководством Мирчи Луческу
Юбилейную викторию румынский тренер отпраздновал в 71-м матче
Победа над ЛНЗ (4:2) стала 50-й для «Динамо» в чемпионатах Украины под руководством Мирчи Луческу. Мистер стал 6-м наставником киевлян, достигшим этого рубежа. Юбилейную викторию румынский тренер отпраздновал в 71-м матче - чуть раньше, чем Йожеф Сабо, но гораздо позже, чем Алексей Михайличенко, Валерий Лобановский, Сергей Ребров и Юрий Семин.
К слову, работая с «Шахтером», Луческу вышел на рубеж «50» в 55-й игре. И этот результат 17-летней давности пока никому из тренерского корпуса превзойти не удалось.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Количество матчей на первые 50 побед в УПЛ тренеров «Динамо»
|
Матч
|
Тренер
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
61-й
|
Юрий СЕМИН
|
28.08.2011
|
Днепр
|
4:0 (г)
|
61-й
|
Сергей РЕБРОВ
|
20.08.2016
|
Волынь
|
2:1 (д)
|
65-й
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
02.05.1999
|
Прикарпатье
|
1:0 (г)
|
67-й
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
20.07.2004
|
Закарпатье
|
2:1 (г)
|
71-й
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
23.09.2023
|
ЛНЗ
|
4:2 (г)
|
72-й
|
Йожеф САБО
|
20.07.1996
|
ЦСКА
|
1:0 (г)
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