Динамо одержало 50-ю победу в УПЛ под руководством Мирчи Луческу

Победа над ЛНЗ (4:2) стала 50-й для «Динамо» в чемпионатах Украины под руководством Мирчи Луческу. Мистер стал 6-м наставником киевлян, достигшим этого рубежа. Юбилейную викторию румынский тренер отпраздновал в 71-м матче - чуть раньше, чем Йожеф Сабо, но гораздо позже, чем Алексей Михайличенко, Валерий Лобановский, Сергей Ребров и Юрий Семин.

К слову, работая с «Шахтером», Луческу вышел на рубеж «50» в 55-й игре. И этот результат 17-летней давности пока никому из тренерского корпуса превзойти не удалось.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Количество матчей на первые 50 побед в УПЛ тренеров «Динамо»