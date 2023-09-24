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Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 00:42 | Обновлено 24 сентября 2023, 00:49
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0

Динамо одержало 50-ю победу в УПЛ под руководством Мирчи Луческу

Юбилейную викторию румынский тренер отпраздновал в 71-м матче

24 сентября 2023, 00:42 | Обновлено 24 сентября 2023, 00:49
30
0
Динамо одержало 50-ю победу в УПЛ под руководством Мирчи Луческу
ФК Динамо. Мирча Луческу

Победа над ЛНЗ (4:2) стала 50-й для «Динамо» в чемпионатах Украины под руководством Мирчи Луческу. Мистер стал 6-м наставником киевлян, достигшим этого рубежа. Юбилейную викторию румынский тренер отпраздновал в 71-м матче - чуть раньше, чем Йожеф Сабо, но гораздо позже, чем Алексей Михайличенко, Валерий Лобановский, Сергей Ребров и Юрий Семин.

К слову, работая с «Шахтером», Луческу вышел на рубеж «50» в 55-й игре. И этот результат 17-летней давности пока никому из тренерского корпуса превзойти не удалось.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Количество матчей на первые 50 побед в УПЛ тренеров «Динамо»

Матч

Тренер

Дата

Соперник

Счет

61-й

Юрий СЕМИН

28.08.2011

Днепр

4:0 (г)

61-й

Сергей РЕБРОВ

20.08.2016

Волынь

2:1 (д)

65-й

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

02.05.1999

Прикарпатье

1:0 (г)

67-й

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

20.07.2004

Закарпатье

2:1 (г)

71-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

23.09.2023

ЛНЗ

4:2 (г)

72-й

Йожеф САБО

20.07.1996

ЦСКА

1:0 (г)
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Источник Sport.ua
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