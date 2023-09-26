Кубок Украины26 сентября 2023, 22:25 | Обновлено 26 сентября 2023, 23:25
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Где смотреть онлайн матч Кубка Украины Оболонь – Динамо Киев
В Киеве состоится матч 1/8 финала Кубка Украины
26 сентября 2023, 22:25 | Обновлено 26 сентября 2023, 23:25
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В среду, 27 августа, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграют киевские «Оболонь» и «Динамо».
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе YouTube.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Динамо» Киев.
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