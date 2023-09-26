В среду, 27 августа, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграют киевские «Оболонь» и «Динамо».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе YouTube.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Динамо» Киев.