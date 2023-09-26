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Кубок Украины
26 сентября 2023, 22:25 | Обновлено 26 сентября 2023, 23:25
323
0

Где смотреть онлайн матч Кубка Украины Оболонь – Динамо Киев

В Киеве состоится матч 1/8 финала Кубка Украины

26 сентября 2023, 22:25 | Обновлено 26 сентября 2023, 23:25
323
0
Где смотреть онлайн матч Кубка Украины Оболонь – Динамо Киев
ФК Динамо Киев

В среду, 27 августа, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграют киевские «Оболонь» и «Динамо».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе YouTube.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Динамо» Киев.

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Александр Снитко Sport.ua
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