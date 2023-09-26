Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛАВРИНЕНКО: «Мы готовили замены и в этот момент пропустили. Все сломалось»
Кубок Украины
26 сентября 2023, 22:12 | Обновлено 26 сентября 2023, 23:26
325
0

ЛАВРИНЕНКО: «Мы готовили замены и в этот момент пропустили. Все сломалось»

Главный тренер «Вереса» прокомментировал матч Кубка Украины с «Шахтером»

26 сентября 2023, 22:12 | Обновлено 26 сентября 2023, 23:26
325
0
ЛАВРИНЕНКО: «Мы готовили замены и в этот момент пропустили. Все сломалось»
ФК Верес. Сергей Лавриненко

Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко прокомментировал игру своей команды в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Шахтера» (0:3):

«Считаю, что в течение примерно часа нам удавалось хорошо противодействовать Шахтеру. Понимали, что команда очень мощная и будет прибавлять в течение матча. Мы уже готовили замены – вы видели. Хотели подвинуть игру выше своих ворот, но именно в этот момент пропустили. К сожалению, у нас нет сейчас равноценных замен. До поры до времени мы можем максимально эффективно работать против команд такого класса. Но когда проводим замены – все немного ломается.

Но ребята старались, неплохо играли. В желании, в некоторых тактических деталях, которые мы разбирали перед игрой, не уступали сопернику. По сути, за час игры у Шахтера и не было моментов. Но чтобы выигрывать такие матчи – нужно забивать хотя бы один гол. Чтобы легче было, чтобы были свободные зоны.

Если посмотреть на результат – впечатление, что игра была в ворота. Но на самом деле большинство игрового времени поединок прошел в равной борьбе. Соперник верно реализовал свои моменты. Это класс футболистов, когда каждый момент – это гол.

Шахтер – это всегда Шахтер. У них хорошая скамейка запасных, индивидуально сильные игроки. Даже на скамейке запасных. Поэтому они ставят максимальные задачи во всех турнирах и могут в таком темпе играть через три дня в четвертый, будучи в хорошем физическом тонусе.

Сегодня в воротах сыграл Богдан Когут. Он в последний раз играл на Кубок против Эпицентра. Он был мотивирован и хотел играть. Также мы дали психологически отдохнуть Евгению Пасту. Таков был выбор тренерского штаба.

Сегодня не сыграли Виталий Дахновский, Дмитрий Клец, Андрей Близниченко и Денис Балан. Среди них всех, возможно, Денис Балан, мы на это надеемся, будет готов к матчу с ЛНЗ. Но в каких кондициях – пока вопрос.

У нас Василий Гакман на время выпал, приболел. И сегодня его активности не хватает – физическое состояние пока не идеально. Но он выдержал все 90 минут сегодня. Я поблагодарил его.

Дмитрию Клецу также еще нужно время. Мы четыре месяца уже его ждем. Еще есть такая вещь, как психологический страх. Он очень долго восстанавливается. Мы знаем, что он хороший игрок. Но нужно время, чтобы вернуть физическую форму и психологическую уверенность».

По теме:
Верес – Шахтер – 0:3. Горняки вышли в четвертьфинал. Видео голов и обзор
ВАН ЛЕУВЕН: «Сыграли без красных карточек. Из-за зтого откроем шампанское»
Оболонь – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно пресс-конференция Верес - Шахтер Сергей Лавриненко
Источник ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ставки: футболисты борются с зависимостью, боссы играют по другим правилам
Футбол | 26 сентября 2023, 22:48 0
Ставки: футболисты борются с зависимостью, боссы играют по другим правилам
Ставки: футболисты борются с зависимостью, боссы играют по другим правилам

The Guardian – про двойные стандарты в мире азарта и футбола

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Верес – Шахтер
Футбол | 26 сентября 2023, 06:35 0
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Верес – Шахтер
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Верес – Шахтер

В Ровно на стадионе «Авангард» состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины

Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
Футбол | 26.09.2023, 11:45
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
ЧЕФЕРИН: «Запрещая детям участвовать в соревнованиях, мы дискриминируем их»
Футбол | 26.09.2023, 17:23
ЧЕФЕРИН: «Запрещая детям участвовать в соревнованиях, мы дискриминируем их»
ЧЕФЕРИН: «Запрещая детям участвовать в соревнованиях, мы дискриминируем их»
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Футбол | 26.09.2023, 09:10
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
26.09.2023, 14:15 72
Футбол
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
25.09.2023, 17:45 116
Футбол
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
25.09.2023, 17:17 2
Футбол
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
25.09.2023, 10:52 9
Футбол
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
25.09.2023, 00:20 1
Волейбол
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
25.09.2023, 08:34 44
Война
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
24.09.2023, 17:46 35
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
25.09.2023, 14:41 8
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем