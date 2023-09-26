Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси может пропустит финал Открытого кубка США
Major League Soccer
26 сентября 2023, 21:59 | Обновлено 26 сентября 2023, 22:00
202
0

Месси может пропустит финал Открытого кубка США

Аргентинец еще не восстановился после травмы

26 сентября 2023, 21:59 | Обновлено 26 сентября 2023, 22:00
202
0
Месси может пропустит финал Открытого кубка США
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 28 сентября команду Сергея Кривцова «Интер Майами» ждет финал Открытого кубка США против «Хьюстон Динамо». Начало матча – в 3:30 по Киеву.

Лидер «Интер Майами» Лионель Месси может пропустит этот матч. Он еще не восстановился после мышечного повреждения, которое получил 21 сентября в матче Регулярного чемпионата МЛС против «Торонто». После этого Месси пропустил матч «Орландо Сити» 25 сентября.

Сегодня Месси пропустил тренировку «Интер Майами». Он находился на базе клуба, но не работал вместе с командой.

Суммарно после перехода в «Интер Майами» Месси провел за клуб 12 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

По теме:
Определены сроки возвращения Райса в обойму Арсенала
У Милана есть усиление на последнем рубеже команды
«Новый Азар». Арда Гюлер получил вторую подряд травму
Интер Майами Лионель Месси травма
Источник Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Боец, который потряс Усика, помогает готовиться Фьюри к бою с Нганну
Бокс | 26 сентября 2023, 09:48 0
ФОТО. Боец, который потряс Усика, помогает готовиться Фьюри к бою с Нганну
ФОТО. Боец, который потряс Усика, помогает готовиться Фьюри к бою с Нганну

Мартин Баколе находится в лагере британца

УЕФА допустит российские команды U-17 к европейским соревнованиям
Футбол | 26 сентября 2023, 16:58 10
УЕФА допустит российские команды U-17 к европейским соревнованиям
УЕФА допустит российские команды U-17 к европейским соревнованиям

Очередной позор от европейской организации

Руслан РОТАНЬ: «У Александрии есть задержки по зарплате, но это поправимо»
Футбол | 26.09.2023, 18:05
Руслан РОТАНЬ: «У Александрии есть задержки по зарплате, но это поправимо»
Руслан РОТАНЬ: «У Александрии есть задержки по зарплате, но это поправимо»
Аль-Наср без Роналду устроил разгром в Кубке. Аль-Хиляль тоже прошел дальше
Футбол | 25.09.2023, 23:23
Аль-Наср без Роналду устроил разгром в Кубке. Аль-Хиляль тоже прошел дальше
Аль-Наср без Роналду устроил разгром в Кубке. Аль-Хиляль тоже прошел дальше
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Верес – Шахтер
Футбол | 26.09.2023, 06:35
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Верес – Шахтер
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Верес – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чжан ЧЖИЛЕЙ: «Без проблем нокаутирую Усика»
Чжан ЧЖИЛЕЙ: «Без проблем нокаутирую Усика»
24.09.2023, 17:03 26
Бокс
Забудьте о Кейне, на старте Бундеслиги королем стал Серу Гирасси
Забудьте о Кейне, на старте Бундеслиги королем стал Серу Гирасси
25.09.2023, 14:17 4
Футбол
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
24.09.2023, 21:47 2
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным
25.09.2023, 06:30 4
Футбол
Эксперимент прошел успешно. Днепр-1 победил Зарю
Эксперимент прошел успешно. Днепр-1 победил Зарю
24.09.2023, 16:56 21
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
25.09.2023, 14:41 8
Другие виды
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
24.09.2023, 17:46 35
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
26.09.2023, 09:10 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем