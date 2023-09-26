Месси может пропустит финал Открытого кубка США

В ночь на 28 сентября команду Сергея Кривцова «Интер Майами» ждет финал Открытого кубка США против «Хьюстон Динамо». Начало матча – в 3:30 по Киеву.

Лидер «Интер Майами» Лионель Месси может пропустит этот матч. Он еще не восстановился после мышечного повреждения, которое получил 21 сентября в матче Регулярного чемпионата МЛС против «Торонто». После этого Месси пропустил матч «Орландо Сити» 25 сентября.

Сегодня Месси пропустил тренировку «Интер Майами». Он находился на базе клуба, но не работал вместе с командой.

Суммарно после перехода в «Интер Майами» Месси провел за клуб 12 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 5 ассистов.