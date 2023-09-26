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  4. Форвард Вереса: «Достойно конкурировали с чемпионом Украины»
Кубок Украины
26 сентября 2023, 20:09 |
211
0

Форвард Вереса: «Достойно конкурировали с чемпионом Украины»

Николай Гайдучик – о матче против «Шахтера»

26 сентября 2023, 20:09 |
211
0
Форвард Вереса: «Достойно конкурировали с чемпионом Украины»
ФК Верес. Николай Гайдучик

Форвард «Вереса» Николай Гайдучик прокомментировал поражение 0:3 от «Шахтера» в 1/8 финала Кубка Украины:

«Мы в первом тайме достойно конкурировали с чемпионом Украины. Во втором, к сожалению, многое не получалось, проиграли борьбу, не могли зацепиться впереди и проводить контратаки.

Во втором тайме у «Шахтера» на поле появился Сикан. Он много цеплялся за мячи, сбрасывал их и это позволяло горнякам проводить атаки. В первом тайме Келси немного не так играл.

Возможно, у нас накопилась усталость за эти матчи. Надо забывать эту игру и двигаться дальше. Отдыхать, восстанавливаться и готовиться к «ЛНЗ».

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Николай Гайдучик Верес Ровно Верес - Шахтер Кубок Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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