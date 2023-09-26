Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Мы хотели играть в высоком темпе»

Главный тренер «Шахтера» Патрик Ван Леувен прокомментировал победу 3:0 над «Вересом» в 1/8 финала Кубка Украины:

«Мы хотели играть в высоком темпе. Это помогло нам забить быстрее. С начала мы больше владели мячом, что позволяло нам забить больше голов. Поэтому, я счастлив от второго тайма. Мы забили красивые голы.

Бондаренко сегодня был важным игроком для нашей команды. После перерыва он показал свои качества, и очень важно, что он создал первые 2 гола», – сказал главный тренер «Шахтера» после матча.