Определены чемпионы турниров АТР 250 в Чжухае и Ченду
Маррей и Винус в парном финале Чжухая обыграли американских теннисистов, Зверев победил в Ченду
Стали известны чемпионы турниров АТР 250, которые проходили с 20 по 26 сентября в китайских Чжухае и Ченду.
В Чжухае Бывший лидер мирового рейтинга в парном разряде Джейми Маррей, старший брат Энди Маррея, и экс-шестая ракетка мира, новозеландец Майкл Винус, в финале в двух сетах обыграли американских теннисистов Натаниэля Леммонса и Джексона Уитроу. Для Маррея-старшего и Винуса это четвертый титул в шести финалах в нынешнем сезоне.
В финале в одиночном разряде Карен Хачанов также в двух сетах обыграл японского теннисиста Йосихито Нисиоку.
В Ченду Александр Зверев выиграл турнир в одиночном разряде, одержав в финальном матче против Романа Сафиуллина волевую победу в трех сетах. После этого титула немецкий теннисист вышел на седьмое место в чемпионской гонке.
В парном разряде лидеры посева, французские теннисисты Фабьен Ребуй и Садьо Думбия в финале обыграли вторых сеяных, бразильца Рафаэля Матоса и португальского теннисиста Франсишку Кабрала, также уступив в первом сете.
ATP 250, Чжухай, Китай, финал
Парный разряд
Джейми Маррей (Великобртания)/Майкл Винус (Новая Зеландия, 2) – Натаниэль Леммонс/Джексон Уитроу (США, 3) – 6:4, 6:4
Одиночный разряд
Карен Хачанов (1) – Йосихито Нисиока (Япония, 8) – 7:6 (7:2), 6:1.
ATP 250, Ченду, Китай, финал
Парный разряд
Фабьен Ребуй/Садьо Думбия (Франция, 1) – Рафаэл Матос (Бразилия)/Франсишку Кабрал (Португалия, 2) – 4:6, 7:5, 10:7.
Одиночный разряд
Александр Зверев (Германия, 1) – Роман Сафиуллин – 6:7(2:7), 7:6(7:5), 6:3.
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