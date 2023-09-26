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ATP
26 сентября 2023, 20:07 | Обновлено 26 сентября 2023, 20:08
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Определены чемпионы турниров АТР 250 в Чжухае и Ченду

Маррей и Винус в парном финале Чжухая обыграли американских теннисистов, Зверев победил в Ченду

26 сентября 2023, 20:07 | Обновлено 26 сентября 2023, 20:08
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Определены чемпионы турниров АТР 250 в Чжухае и Ченду
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Маррей и Майкл Винус

Стали известны чемпионы турниров АТР 250, которые проходили с 20 по 26 сентября в китайских Чжухае и Ченду.

В Чжухае Бывший лидер мирового рейтинга в парном разряде Джейми Маррей, старший брат Энди Маррея, и экс-шестая ракетка мира, новозеландец Майкл Винус, в финале в двух сетах обыграли американских теннисистов Натаниэля Леммонса и Джексона Уитроу. Для Маррея-старшего и Винуса это четвертый титул в шести финалах в нынешнем сезоне.

В финале в одиночном разряде Карен Хачанов также в двух сетах обыграл японского теннисиста Йосихито Нисиоку.

В Ченду Александр Зверев выиграл турнир в одиночном разряде, одержав в финальном матче против Романа Сафиуллина волевую победу в трех сетах. После этого титула немецкий теннисист вышел на седьмое место в чемпионской гонке.

В парном разряде лидеры посева, французские теннисисты Фабьен Ребуй и Садьо Думбия в финале обыграли вторых сеяных, бразильца Рафаэля Матоса и португальского теннисиста Франсишку Кабрала, также уступив в первом сете.

ATP 250, Чжухай, Китай, финал

Парный разряд

Джейми Маррей (Великобртания)/Майкл Винус (Новая Зеландия, 2) – Натаниэль Леммонс/Джексон Уитроу (США, 3) – 6:4, 6:4

Одиночный разряд

Карен Хачанов (1) – Йосихито Нисиока (Япония, 8) – 7:6 (7:2), 6:1.

ATP 250, Ченду, Китай, финал

Парный разряд

Фабьен Ребуй/Садьо Думбия (Франция, 1) – Рафаэл Матос (Бразилия)/Франсишку Кабрал (Португалия, 2) – 4:6, 7:5, 10:7.

Одиночный разряд

Александр Зверев (Германия, 1) – Роман Сафиуллин – 6:7(2:7), 7:6(7:5), 6:3.

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Джейми Маррей Майкл Винус Йосихито Нисиока Рафаэл Матос Александр Зверев
Источник Sport.ua
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