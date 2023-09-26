Тренер Руха: «Будем работать над реализацией»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал поражение 0:1 от «Александрии» в 1/8 финала Кубка Украины:

«Мы имели преимущество, но не реализовали свои моменты. Однако то, как мы пропустили гол на последних секундах – тем и интересен футбол.

Сапуга расстроен. Я ему сказал, что это не ошибка, это несчастный случай. Они будут в футболе. Через это тоже должна команда пройти. Нужно двигаться дальше, не останавливаться на этом.

Недостаток опыта на этом уровне. Мы не можем создать момент и реализовать его. Нам надо несколько моментов. Однако мы будем работать над реализацией. Я думаю, что ребята будут все равно прибавлять».