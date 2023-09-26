Определены сроки возвращения Райса в обойму Арсенала
У игрока травмирована спина
Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс восстановится от травмы спины в ближайшее время.
Как известно, Райс был заменен в перерыве матча 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2), который состоялся в минувший уик-энд. О травме у Деклана сообщил менеджер «канониров» Микель Артета.
Позднее стало известно, что Райс избежал серьезной травмы, но пропустит предстоящий матч команды против «Брентфорда» в Кубке лиги.
Ожидается, что Деклан Райс вернется в строй к матчу против «Манчестер Сити», который состоится в рамках 8-го тура чемпионата Англии 8 октября.
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