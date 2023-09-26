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Англия
26 сентября 2023, 18:29 | Обновлено 26 сентября 2023, 18:51
156
0

Определены сроки возвращения Райса в обойму Арсенала

У игрока травмирована спина

26 сентября 2023, 18:29 | Обновлено 26 сентября 2023, 18:51
156
0
Определены сроки возвращения Райса в обойму Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс восстановится от травмы спины в ближайшее время.

Как известно, Райс был заменен в перерыве матча 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2), который состоялся в минувший уик-энд. О травме у Деклана сообщил менеджер «канониров» Микель Артета.

Позднее стало известно, что Райс избежал серьезной травмы, но пропустит предстоящий матч команды против «Брентфорда» в Кубке лиги.

Ожидается, что Деклан Райс вернется в строй к матчу против «Манчестер Сити», который состоится в рамках 8-го тура чемпионата Англии 8 октября.

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травма Деклан Райс Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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