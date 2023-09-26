Винисус и Карвахаль вернулись в заявку Реала

Завтра, 27 сентября «Реал» в седьмом туре Ла Лиги в Мадриде примет «Лас-Пальмас». «Сливочные» опубликовали заявку на матч, и в нее вошли защитник Дани Карвахаль и вингер Винисус Жуниор.

Винисус получил травму месяц назад в матче против «Сельты». Карвахаль пропустил два последних матча «Реала» – против «Унион Берлин» в Лиге чемпионов (победа 1:0) и мадридское дерби против «Атлетико» в Ла Лиге (поражение 1:3).

Также в заявке «Реала» есть и украинский голкипер Андрей Лунин, однако в основе, скорее всего, снова выйдет Кепа Аррисабалага.