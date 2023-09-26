Винисус и Карвахаль вернулись в заявку Реала
Оба футболиста могут сыграть с «Лас-Пальмасом»
Завтра, 27 сентября «Реал» в седьмом туре Ла Лиги в Мадриде примет «Лас-Пальмас». «Сливочные» опубликовали заявку на матч, и в нее вошли защитник Дани Карвахаль и вингер Винисус Жуниор.
Винисус получил травму месяц назад в матче против «Сельты». Карвахаль пропустил два последних матча «Реала» – против «Унион Берлин» в Лиге чемпионов (победа 1:0) и мадридское дерби против «Атлетико» в Ла Лиге (поражение 1:3).
Также в заявке «Реала» есть и украинский голкипер Андрей Лунин, однако в основе, скорее всего, снова выйдет Кепа Аррисабалага.
📋✅ ¡Nuestros convocados para el partido 🆚 @UDLP_Oficial!#RealMadridLasPalmas pic.twitter.com/KDnqqnHdt3— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 26, 2023
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