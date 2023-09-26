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Лига наций
26 сентября 2023, 18:10 | Обновлено 26 сентября 2023, 18:48
393
1

Пятенко назвал старт Украины на матч против Польши

Украинки проведут встречу 2-го тура женской Лиги наций

26 сентября 2023, 18:10 | Обновлено 26 сентября 2023, 18:48
393
1
Пятенко назвал старт Украины на матч против Польши
УАФ

В 19:00 по киевскому времени прозвучит стартовый свисток в матче 2-го тура женской Лиги наций УЕФА, в котором отношения выяснят сборные Польши и Украины.

Встреча состоится в Гдыне (Польша).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стал известен стартовый состав украинской сборной, руководит которой Владимир Пятенко.

Украина: Самсон – Подольская, Корсун, Шматко, Петрик, Андрухив, Панцулая, Семкив, Козлова, Калинина, Овдийчук.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша – Украина.

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Польша – Украина – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
Женская сборная Украины провела тренировку в Гдыне перед игрой Лиги наций
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Источник Sport.ua
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серж жорж
П'ятенко тренер сборной Украины по футболу женской это позор . А не тренер .
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