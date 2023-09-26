Лига наций26 сентября 2023, 18:10 | Обновлено 26 сентября 2023, 18:48
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Пятенко назвал старт Украины на матч против Польши
Украинки проведут встречу 2-го тура женской Лиги наций
26 сентября 2023, 18:10 | Обновлено 26 сентября 2023, 18:48
393
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В 19:00 по киевскому времени прозвучит стартовый свисток в матче 2-го тура женской Лиги наций УЕФА, в котором отношения выяснят сборные Польши и Украины.
Встреча состоится в Гдыне (Польша).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стал известен стартовый состав украинской сборной, руководит которой Владимир Пятенко.
Украина: Самсон – Подольская, Корсун, Шматко, Петрик, Андрухив, Панцулая, Семкив, Козлова, Калинина, Овдийчук.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша – Украина.
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Комментарии 1
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П'ятенко тренер сборной Украины по футболу женской это позор . А не тренер .
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