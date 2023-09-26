Пятенко назвал старт Украины на матч против Польши

В 19:00 по киевскому времени прозвучит стартовый свисток в матче 2-го тура женской Лиги наций УЕФА, в котором отношения выяснят сборные Польши и Украины.

Встреча состоится в Гдыне (Польша).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стал известен стартовый состав украинской сборной, руководит которой Владимир Пятенко.

Украина: Самсон – Подольская, Корсун, Шматко, Петрик, Андрухив, Панцулая, Семкив, Козлова, Калинина, Овдийчук.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша – Украина.