Во вторник, 26 сентября, состоится поединок группы В3 женской Лиги наций, в котором встретятся сборные Польши и Украины. Матч пройдет в Гдыне, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Наша команда стартовала в евротурнире с поражения сборной Сербии со счетом 1:2. Украинки забили гол в первом тайме, но дважды пропустили после перерыва. Польша в своем первом матче обыграла Грецию со счетом 3:1.

Ольга Овдийчук, форвард сборной Украины:

«Что касается матча с Сербией, то он показался, мне кажется, хороший в плане игры. В плане результата немного нам не хватило, чтобы взять первые очки. Но в общем могу сказать только, что очень благодарна каждой футболистке, отдававшейся на поле до конца, до последней минуты. Но, к сожалению, этот матч по результату показался не таким, как мы хотели бы».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.