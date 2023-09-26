Польша – Украина. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка женской Лиги наций
Во вторник, 26 сентября, состоится поединок группы В3 женской Лиги наций, в котором встретятся сборные Польши и Украины. Матч пройдет в Гдыне, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Наша команда стартовала в евротурнире с поражения сборной Сербии со счетом 1:2. Украинки забили гол в первом тайме, но дважды пропустили после перерыва. Польша в своем первом матче обыграла Грецию со счетом 3:1.
Ольга Овдийчук, форвард сборной Украины:
«Что касается матча с Сербией, то он показался, мне кажется, хороший в плане игры. В плане результата немного нам не хватило, чтобы взять первые очки. Но в общем могу сказать только, что очень благодарна каждой футболистке, отдававшейся на поле до конца, до последней минуты. Но, к сожалению, этот матч по результату показался не таким, как мы хотели бы».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.
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