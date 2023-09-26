Ювентус нашел замену Погба в Тоттенхэме

«Ювентус» сейчас активно занимается поисками нового центрального полузащитника после того, как Поль Погба провалил допинг-тест и, скорее всего, получит долгосрочную дисквалификацию.

По информации итальянских СМИ, в качестве замены Погба руководство «Ювентуса» рассматривает полузащитника «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хойбьерга. 28-летний игрок сборной Дании с приходом на пост главного тренера Анге Постекоглу потерял место в основе «Шпор». Трансфер может состояться уже в январе.

Трансферная стоимость Хойбьерга оценивается в 45 миллионов евро. Контракт хавбека с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2026 года.