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Италия
26 сентября 2023, 18:23 | Обновлено 26 сентября 2023, 18:52
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0

Ювентус нашел замену Погба в Тоттенхэме

Туринцы могут подписать Пьера-Эмиля Хойбьерга

26 сентября 2023, 18:23 | Обновлено 26 сентября 2023, 18:52
503
0
Ювентус нашел замену Погба в Тоттенхэме
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмиль Хойбьерг

«Ювентус» сейчас активно занимается поисками нового центрального полузащитника после того, как Поль Погба провалил допинг-тест и, скорее всего, получит долгосрочную дисквалификацию.

По информации итальянских СМИ, в качестве замены Погба руководство «Ювентуса» рассматривает полузащитника «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хойбьерга. 28-летний игрок сборной Дании с приходом на пост главного тренера Анге Постекоглу потерял место в основе «Шпор». Трансфер может состояться уже в январе.

Трансферная стоимость Хойбьерга оценивается в 45 миллионов евро. Контракт хавбека с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2026 года.

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Источник Calciomercato.it
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