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Кубок Украины
26 сентября 2023, 18:05 | Обновлено 26 сентября 2023, 18:24
733
0

Руслан РОТАНЬ: «У Александрии есть задержки по зарплате, но это поправимо»

Тренер оценил победу в кубковом матче

26 сентября 2023, 18:05 | Обновлено 26 сентября 2023, 18:24
733
0
Руслан РОТАНЬ: «У Александрии есть задержки по зарплате, но это поправимо»
ФК Александрия. Руслан Ротань

«Александрия» в матче 1/8 финала Кубка Украины обыграла «Рух» со счетом 1:0, прервав шестиматчевую серию без побед. Результат оценил тренер Руслан Ротань.

«Не хватает уверенности, особенно молодым игрокам, поэтому важная победа. После тяжелых поражений нужно было собраться. Тот, кто слабый, опускает руки. И мы собрались, надеюсь, победа добавит уверенности. У нас много молодых игроков, которым нужно пройти через такие поражения, как было с «Черноморцем» (1:5). Показали характер в кубковом матче».

«Задержки по зарплате? Я не должен это комментировать, все понимают, какая ситуация в стране. Мы делаем свое дело, а руководство – свое. Пусть есть задержки, но это поправимо. Задачи на сезон? Думаю, не стоит на молодых игроков давить еще какими-то требованиями. На них и так большое давление».

«Травмы защитников? Два человека осталось на позицию центрального. Сейчас будем Езерского готовить», – сказал Ротань.

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Руслан Ротань Александрия Кубок Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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