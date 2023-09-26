Италия26 сентября 2023, 17:43 |
631
0
ФОТО. Непривычный цвет. Рома презентовала третий комплект формы
«Волки» будут играть в черном
26 сентября 2023, 17:43 |
631
0
Римская «Рома» вместе со своим техническим спонсором, немецкой компанией «Adidas», презентовала третий комплект формы на сезон 2023/2024.
Команда Жозе Моуриньо будет играть в непривычном для себя черном цвете. При этом на форме все же будут элементы традиционных для клуба красного и желтого цветов.
В воскресенье «Рома» в пятом туре Серии А сыграла вничью 1:1 с «Торино».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 сентября 2023, 14:15 69
Мини-рейтинг из действующих футболистов, каждый из которых сейчас, пожалуй, пригодился бы «горнякам»
Футбол | 26 сентября 2023, 15:06 9
Наставник «Карпат» прокомментировал судебное дело Коломойского
Футбол | 25.09.2023, 23:23
Футбол | 26.09.2023, 16:01
Другие виды | 26.09.2023, 06:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.09.2023, 17:45 116
25.09.2023, 00:20 1
24.09.2023, 16:56 21
26.09.2023, 07:20
25.09.2023, 08:34 41
26.09.2023, 09:10 21
25.09.2023, 14:12 22