ФОТО. Непривычный цвет. Рома презентовала третий комплект формы

Римская «Рома» вместе со своим техническим спонсором, немецкой компанией «Adidas», презентовала третий комплект формы на сезон 2023/2024.

Команда Жозе Моуриньо будет играть в непривычном для себя черном цвете. При этом на форме все же будут элементы традиционных для клуба красного и желтого цветов.

В воскресенье «Рома» в пятом туре Серии А сыграла вничью 1:1 с «Торино».