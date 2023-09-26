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  4. ФОТО. Непривычный цвет. Рома презентовала третий комплект формы
Италия
26 сентября 2023, 17:43 |
631
0

ФОТО. Непривычный цвет. Рома презентовала третий комплект формы

«Волки» будут играть в черном

26 сентября 2023, 17:43 |
631
0
ФОТО. Непривычный цвет. Рома презентовала третий комплект формы
ФК Рома

Римская «Рома» вместе со своим техническим спонсором, немецкой компанией «Adidas», презентовала третий комплект формы на сезон 2023/2024.

Команда Жозе Моуриньо будет играть в непривычном для себя черном цвете. При этом на форме все же будут элементы традиционных для клуба красного и желтого цветов.

В воскресенье «Рома» в пятом туре Серии А сыграла вничью 1:1 с «Торино».

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Рома Рим фото игровая форма
Источник ФК Рома
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