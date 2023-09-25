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Чемпионат Италии
Болонья
24.09.2023 19:00 – FT 0 : 0
Наполи
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Италия
25 сентября 2023, 00:02 | Обновлено 25 сентября 2023, 00:13
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0

Рома сыграла вничью с Торино, Наполи и Болонья голов не забивали

Завершилось два матча итальянской Серии А

25 сентября 2023, 00:02 | Обновлено 25 сентября 2023, 00:13
22
0
Рома сыграла вничью с Торино, Наполи и Болонья голов не забивали
ФК Наполи.

Сегодня, 24 сентября, был сыгран 5-й тур итальянской Серии А.

Действующий чемпион Италии «Наполи» так и не смог найти ключей к воротам «Болоньи», сухая ничья – 0:0.

Римская «Рома», возглавляемая португальским тренером Жозе Моуринью сыграла вничью с «Торино». На 68-й минуте вывел римлян вперед Ромелу Лукаку, а на 85-й минуте Дуван Сапата подарил хозяевам ничью.

Чемпионат Италии. 5-й тур, 24 сентября.

Болонья – Наполи – 0:0

Болонья: Скорупски, Пош (Де Сильвестри, 10), Лукуми (Калафьори, 66), Бекема, Кристиансен, Фройлер (Эль-Аззузи, 82), Эбишер, Фергюсон, Карлссон (Орсолини, 82), Ндойе (Салемакерс, 65), Зиркзее.

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Оливера (Мариу Руй, 46), Лоботка (Каюсте, 86), Зелиньски, Замбо-Ангисса, Кварацхелия (Элмаз, 76), Распадори (Политано, 67), Осимхен (Симеоне, 86).

Удары (в створ): 5(2) – 12(4)
Угловые: 5–5
Оффсайды: 2–2.

Торино – Рома – 1:1

Голы: Сапата, 85 – Лукаку, 68.

Торино: Милинкович-Савич, Белланова (Пеллегри, 85), Родригес, Схюрс, Буонджорно, Лазаро, Тамез (Карамо, 77), Радонич (Влашич, 55), Илич, Сек (Санабрия, 76), Сапата.

Рома: Руй Патрисиу, Кристенсен, Льоренте, Манчини, Ндика, Спинаццола (Белотти, 87), Паредес, Кристанте, Эль-Шаарави (Залевски, 70), Дибала, Лукаку.

Удары (в створ): 13(4) – 11(3)
Угловые: 7–1
Оффсайды: 1–0.

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Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Болонья Торино видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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