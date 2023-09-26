Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне противно даже смотреть на Цыганыка»

Бывший игрок «Днепра» Артем Федецкий прокомментировал поведение известного журналиста Игоря Цыганыка, который вчера заявил о готовности взять на поруки Игоря Коломойского:

— Как вы воспринимаете слова Игоря Цыганыка в суде в защиту Коломойского, что, мол, он развивал футбол в «Днепре»? Если вы и еще несколько игроков, работников «Днепра» не получили деньги, до сих пор есть невыплаченные долги.

— Послушайте, я уже забыл, что там какие-то деньги должны. Я понимаю, что их не вернуть. Мне на время пребывания в «Днепре» вспоминаются положительные эмоции — в классной команде, в классном коллективе. Несмотря на все трудности, которые были, мы показали классный результат. Даже безумный. Не только последний год, когда дошли до финала Лиги Европы.

Жаль, что команды нет, что так поступил руководитель с командой, что она исчезла. Команда с такой историей... Так нельзя было делать. И вот это, наверное, самое большое огорчение лично для меня.

— Вам не кажется парадоксом, что для вас и других это является огорчением, а поручители Коломойского рассказывают о том, насколько он все развивал и боролся против коррупции в футболе?

— То, что я застал в «Днепре» — он всегда был за фейр-плей. Был против того, чтобы судьям давали деньги, чтобы были какие-то теневые игры. «Днепр» всегда играл честно. За футбол могу 100% сказать.

По Цыганыку — мне на него даже противно смотреть. У меня были пару ситуаций, когда он вел передачу на «2+2». Ну он такую ересь несет на футболистов. То, что он выступил — мне не удивительно. Человек показал, кто есть кто.