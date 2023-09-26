Верес – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 сентября в 17:00 матч 1/8 финала Кубка Украины
Во вторник, 26 сентября, в 17:00 пройдет матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграют «Верес» и «Шахтер».
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Главный арбитр – Игорь Пасхал из Херсона.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча
Верес – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч транслируется YouTube-каналом Veres TV на платной основе (35 грн).
Предматчевая студия
Стартовые составы команд
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