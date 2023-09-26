Во вторник, 26 сентября, в 17:00 пройдет матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграют «Верес» и «Шахтер».

Верес – Шахтер. Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Главный арбитр – Игорь Пасхал из Херсона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча

Верес – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч транслируется YouTube-каналом Veres TV на платной основе (35 грн).

Предматчевая студия

Стартовые составы команд