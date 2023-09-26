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Кубок Украины
Верес
26.09.2023 17:00 – 40 0 : 0
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
26 сентября 2023, 17:00 |
6301
0

Верес – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 сентября в 17:00 матч 1/8 финала Кубка Украины

26 сентября 2023, 17:00 |
6301
0
Верес – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер. Стадион Авангард Ровно

Во вторник, 26 сентября, в 17:00 пройдет матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграют «Верес» и «Шахтер».

Верес – Шахтер. Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Главный арбитр – Игорь Пасхал из Херсона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча

Верес – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч транслируется YouTube-каналом Veres TV на платной основе (35 грн).

📺 Видеотрансляция

Предматчевая студия

Стартовые составы команд

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Верес - Шахтер смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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