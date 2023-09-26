WTA26 сентября 2023, 16:48 |
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ВИДЕО. Как Костюк проиграла в Токио Касаткиной
Вашему вниманию видеообзор поражения украинки на турнире в Японии
26 сентября 2023, 16:48 |
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Украинская теннисистка Марта Костюк (№45 WTA) не смогла одержать победу на старте турнира WTA 500 в Токио, уступив в трех сетах шестой сеяной Дарье Касаткиной (№13 WTA) – 6:3, 4:6, 3:6.
Напомним, Костюк сыграла 11-й матч против соперницы из топ-15 мирового рейтинга и в восьмой раз проиграла.
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