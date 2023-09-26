ВИДЕО. Как Костюк проиграла в Токио Касаткиной

Украинская теннисистка Марта Костюк (№45 WTA) не смогла одержать победу на старте турнира WTA 500 в Токио, уступив в трех сетах шестой сеяной Дарье Касаткиной (№13 WTA) – 6:3, 4:6, 3:6.

Напомним, Костюк сыграла 11-й матч против соперницы из топ-15 мирового рейтинга и в восьмой раз проиграла.