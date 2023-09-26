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WTA
26 сентября 2023, 16:48 |
217
0

ВИДЕО. Как Костюк проиграла в Токио Касаткиной

Вашему вниманию видеообзор поражения украинки на турнире в Японии

26 сентября 2023, 16:48 |
217
0
ВИДЕО. Как Костюк проиграла в Токио Касаткиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№45 WTA) не смогла одержать победу на старте турнира WTA 500 в Токио, уступив в трех сетах шестой сеяной Дарье Касаткиной (№13 WTA) – 6:3, 4:6, 3:6.

Напомним, Костюк сыграла 11-й матч против соперницы из топ-15 мирового рейтинга и в восьмой раз проиграла.

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Источник Sport.ua
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