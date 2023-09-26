«Это моя позиция». Цыганык рассказал, почему поддержал Коломойского

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, почему вчера пришел в суд в поддержку олигарха Игоря Коломойского, что вызвало бурный поток негативных комментариев.

Цыганык пояснил, почему выступил с речью в суде, которую разобрали на цитаты.

«Я подпишусь под каждым словом и готов их повторить. То, что я сказал вчера в суде. Я знаю Коломойского 20 лет. Если кто-то мне скажет, что он не боролся с коррупцией... Он не связан с коррупцией. В футболе. У человека было 5-6 клубов, и я видел, как ему говорили, что с таким количеством клубов он может легко стать чемпионом, получить деньги за Лигу чемпионов. Он делал, чтобы «Днепр» играл честно».

«Днепр-Арена – стоит. Много у нас президентов клубов, кто за свой счет построил стадион? Много таких? Напишите. Я вчера пришел в суд не как работник 1+1, а как человек, который давно знает Коломойского. Как знаю Суркиса, Дыминского, Ярославского и других. Чего вы все молчите. Повылазили шавки, которые первые бежали деньги делить. У меня есть позиция, я ее буду держать».

«А на решение суда я не собираюсь и не собирался влиять. Коломойский сейчас только подозреваемый, он никуда не убежит. Его обязательно держать в тюрьме? Человек пенсионного возраста. Но раз суд решил... Я пришел поручиться, что он никуда не убежит. И еще раз пойду, если нужно будет. Только суд решит, посадить или не посадить, правильно или нет. Больше на эту тему говорить не буду. А те, кто наживался на Коломойском, пусть их совесть им скажет», – сказал Цыганык.