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Украина. Премьер лига
26 сентября 2023, 16:22 | Обновлено 26 сентября 2023, 16:23
2453
29

«Это моя позиция». Цыганык рассказал, почему поддержал Коломойского

Журналист снова выступил с речью

26 сентября 2023, 16:22 | Обновлено 26 сентября 2023, 16:23
2453
29
«Это моя позиция». Цыганык рассказал, почему поддержал Коломойского
instagram

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, почему вчера пришел в суд в поддержку олигарха Игоря Коломойского, что вызвало бурный поток негативных комментариев.

Цыганык пояснил, почему выступил с речью в суде, которую разобрали на цитаты.

«Я подпишусь под каждым словом и готов их повторить. То, что я сказал вчера в суде. Я знаю Коломойского 20 лет. Если кто-то мне скажет, что он не боролся с коррупцией... Он не связан с коррупцией. В футболе. У человека было 5-6 клубов, и я видел, как ему говорили, что с таким количеством клубов он может легко стать чемпионом, получить деньги за Лигу чемпионов. Он делал, чтобы «Днепр» играл честно».

«Днепр-Арена – стоит. Много у нас президентов клубов, кто за свой счет построил стадион? Много таких? Напишите. Я вчера пришел в суд не как работник 1+1, а как человек, который давно знает Коломойского. Как знаю Суркиса, Дыминского, Ярославского и других. Чего вы все молчите. Повылазили шавки, которые первые бежали деньги делить. У меня есть позиция, я ее буду держать».

«А на решение суда я не собираюсь и не собирался влиять. Коломойский сейчас только подозреваемый, он никуда не убежит. Его обязательно держать в тюрьме? Человек пенсионного возраста. Но раз суд решил... Я пришел поручиться, что он никуда не убежит. И еще раз пойду, если нужно будет. Только суд решит, посадить или не посадить, правильно или нет. Больше на эту тему говорить не буду. А те, кто наживался на Коломойском, пусть их совесть им скажет», – сказал Цыганык.

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Игорь Цыганык Игорь Коломойский
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 29
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Igrok4
Чим відрізняється Циганик від повії? Так, він бере ще й на поруки ))
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+18
Умник
Наконец то хоть прямо признался я шавка бени.
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+15
jovtengellium
циганик - повія коломойсько-суркісовської шайки
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+13
etorfine
Ну ты и шлюха, игорек, ну ты и шлюха
Коломойский и коррупция - это слова синонимы
Но я рад, что цыганОк наконец-то до конца снял маску "честного журналиста"
Дать бы этой двуличной мразоте по роже
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+11
MITCHEL90
Здається за Дніпро арену він ще досі винен підрядникам які будували дах на стадіоні. За це ще уефа санкції проти Дніпра вводила.
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+11
Gamecraftt
Коломойский напрямую ответственен за то что в Украине война, а для футбола он не сделал абсолютно ничего, наоборот убил команду Днепр.
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+6
Показать Скрыть 3 ответа
Владимир Коновалец
Я и раньше не сильно-то верил байкам этого якобы "журналиста от футбола", а теперь, после его признаний, ставлю на нем жирный крест. Этот человек кроме денег перед глазами не видит очевидных вещей и это его горе... 
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+5
Remark
Тому що ти антон продажний. 
Треба в першу чергу мати повагу та гідність до себе! 
Я розумію, що хтось колись десь платив тобі хороші гроші за твою роботу, і ось тут нічого поганого не має! Але коли ти після цього починаєш прогинатися і захищати непорядну людину, то ти і сам ним стаєш! Бо за гроші ти продав свою совість, честь та гідність.
П. С. Чесно шокований. Я думав він краща людина, але гроші багатьох спокушають і людина губиться в реальності. Тобто, вони (гроші) закривають очі.
Тьфу п лять на тебе, разом з мосійчучкою.
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+5
coba777
Жесть. Особа поставила на собі хрест. Заради чого? Грошей? 
Ответить
+5
Spaceman
Треба ще Циганика перевірить на причетність до корупційних злочинів..
Ответить
+4
fifa2020
Де 5 млрд уо, які твій хозяїн вкрав в народу України, жополиз? 
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+4
Господин UAF
Циганик - обычная шлюха.
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+4
Alexx
Интересно а почему именно коломойского хочет на поруки взять .почему к примеру не патриота червинчкого на суд не пришел .Потому что летчие бедный и не заплатит 
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+4
Play Games
Лиже де треба.коломойський впливова людина в укр. Може після війни десь пристроїть циганика ведучим на якомусь одному з своїх каналів.ніколи циганик не подобався.жополиз
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
fifa2020
Позиція в жополизів лише одна - лизати жопу!
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+3
Gamecraftt
Никуда не убежит, может разве что в Израиль куда он уже убегал раньше...
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+3
Лига конференций без динамо
Любитель по самые яйца
Ответить
+3
Vitaly H
А моя позиція, що ти пан Циганик, вбив свою репутацію в гівно. Людині , яка пограбувала народ України на мілліарди доларів - місце у тюрмі. А твоє місце вже біля унітазу.
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+2
Sauron
Циганика і так ніхто не поважав, а зараз він обнулив себе одним рухом.
Молодець 
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+2
Nordenus
Ну то, как он уничтожил клуб Днепр, мы прекрасно помним
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+2
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