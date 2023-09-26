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Кубок Украины
26 сентября 2023, 16:01 | Обновлено 26 сентября 2023, 16:40
1090
0

Шанс для Мироши и Азарова. Состав Шахтера на матч Кубка Украины

Ряд лидеров получили отдых

26 сентября 2023, 16:01 | Обновлено 26 сентября 2023, 16:40
1090
0
Шанс для Мироши и Азарова. Состав Шахтера на матч Кубка Украины
ФК Шахтер

В 17:00 стартует матч 1/8 финала Кубка Украины между Вересом и Шахтером. Наставник гостей Патрик ван Леувен определил стартовый состав на игру.

Шахтер: Ризнык, Конопля, Чигринский, Азаров, Мироши, Бондаренко, Крыськив, Назарина, Кащук, Судаков, Келси

В запасе: Рудько, Гочолеишвили, Козик, Степаненко, Кастилло, Очеретько, Швед, Зубков, Сикан

Прогноз на матч Кубка Украины

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Источник Sport.ua
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