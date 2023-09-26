Орест КУЗЫК: «Черноморец живет от матча к матчу»

Атакующий полузащитник одесского «Черноморца» Орест Кузык дал оценку нынешнему положении команды в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги и поделился задачами на будущий кубковый матч с «Кривбассом».

В минувший уик-энд в матче 8-го тура УПЛ «Черноморец» обыграл 5:1 на выезде «Александрию» и поднялся на 3-е место в таблице сезона, имея 15 очков.

– Команда сейчас находится в лидирующей группе. Если дела пойдут так и дальше, то и о еврокубковом месте можно будет позаботиться…

– Мы не заглядываем далеко вперед, а живем от матча к матчу. На каждую игру у нас есть определенная установка, которую мы стараемся воплощать в максимальный результат. На сегодняшний же день мы благодарим Бога за ту позицию, на которой находимся. А что касается еврокубкового места, то еще рано об этом говорить, ведь осталось много игр. Мы готовимся к каждой из них, от тура к туру. А как будет в итоге – все покажет время. В конце сезона будем видеть, на какой позиции его закончим.

– Ближайшая игра у «Черноморца» на Кубок Украины с «Кривбассом». Чего ждете от этого поединка?

– Понятно, что игра будет нелегкой для каждого из соперников. Ведь «Кривбасс» – хорошая команда, в которой играют квалифицированные исполнители, а возглавляет их опытный тренер Юрий Вернидуб. Криворожцы демонстрируют содержательный футбол, поэтому я уверен, что игра получится очень интересной для болельщиков.

Кубковая игра 1/8 финала «Черноморец» - «Кривбасс» состоится 27 сентября, начало – в 17:00 по киевскому времени.