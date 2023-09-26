Кубок Украины26 сентября 2023, 15:03 | Обновлено 26 сентября 2023, 15:33
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Смещено время начала матча Рух – Александрия
Поединок 1/8 финала Кубка Украины не начался в 15:00
26 сентября 2023, 15:03 | Обновлено 26 сентября 2023, 15:33
863
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Стартовый свисток в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу между львовским «Рухом» и «Александрией» прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
Причиной переноса времени начала игры стала масштабная воздушная тревога по Украине. В настоящий момент в Львовской области тревога уже отменена. Напомним, матч «Рух» – «Александрия» состоится в Винниках, на стадионе имени Богдана Маркевича.
Ранее стали известны стартовые составы «Руха» и «Александрии».
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