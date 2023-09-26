Смещено время начала матча Рух – Александрия

Стартовый свисток в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу между львовским «Рухом» и «Александрией» прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Причиной переноса времени начала игры стала масштабная воздушная тревога по Украине. В настоящий момент в Львовской области тревога уже отменена. Напомним, матч «Рух» – «Александрия» состоится в Винниках, на стадионе имени Богдана Маркевича.

Ранее стали известны стартовые составы «Руха» и «Александрии».