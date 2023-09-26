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Кубок Украины
26 сентября 2023, 15:03 | Обновлено 26 сентября 2023, 15:33
863
0

Смещено время начала матча Рух – Александрия

Поединок 1/8 финала Кубка Украины не начался в 15:00

26 сентября 2023, 15:03 | Обновлено 26 сентября 2023, 15:33
863
0
Смещено время начала матча Рух – Александрия
Twitter. Стадионе имени Богдана Маркевича

Стартовый свисток в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу между львовским «Рухом» и «Александрией» прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Причиной переноса времени начала игры стала масштабная воздушная тревога по Украине. В настоящий момент в Львовской области тревога уже отменена. Напомним, матч «Рух» – «Александрия» состоится в Винниках, на стадионе имени Богдана Маркевича.

Ранее стали известны стартовые составы «Руха» и «Александрии».

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Кубок Украины по футболу Александрия Рух Львов Рух - Александрия перенос матча
Источник Sport.ua
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